കിണർ മൂടണമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ്; അപകടകാരണം വിഷവാതകമെന്ന് സൂചന

കൊല്ലം∙ കുണ്ടറയില്‍ അപകടമുണ്ടായ കിണര്‍ മൂടാന്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്സ് നിര്‍ദേശം. കിണറിനടിയിലെ വിഷവാതകമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണു സൂചന. അടിത്തട്ടില്‍ ഓക്സിജന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഫയര്‍ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. നാലുതൊഴിലാളികളാണ് പെരുമ്പുഴയിൽ ഇന്ന് മരിച്ചത്.

ചിറക്കോണം സോമരാജൻ (56) ഇളമ്പള്ളൂർ രാജൻ (36), കുരിപ്പള്ളി മനോജ് (34) ചിറയടി അമ്പലത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന വാവ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒരു ഫയര്‍ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ തളര്‍ന്നുവീണിരുന്നു.

English Summary: 4 die after inhailing poisonous gas, fire force advice to abandon well