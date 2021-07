കുണ്ടറയിൽ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇറങ്ങിയ 4 പേർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു

കൊല്ലം∙ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇറങ്ങിയ നാലു പേർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. കുണ്ടറ പെരുമ്പുഴ കോവിൽമുക്കിലാണു സംഭവം. ചിറക്കോണം സ്വദേശി സോമരാജൻ (54), ഇളമ്പൂർ സ്വദേശി രാജൻ (35), കുരിപ്പള്ളി സ്വദേശി മനോജ് (32), ശിവപ്രസാദ് (24) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒരു ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ തളർന്നുവീണു.



നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിനോടു ചേർന്നു കുഴിച്ച വലിയ ആഴമുള്ള കിണറിന്റെ ചെളി കോരി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് 4 പേരും. വിഷ വാതകം ശ്വസിച്ചതാകാം മരണ കാരണമെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. മൃതദേഹങ്ങൾ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.

English Summary: 4 died after trapped in well in Kundara