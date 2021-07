വരുമോ പെട്രോൾ വില ഭയപ്പെടുത്താത്ത ആ കാലം? ഒരുങ്ങുന്നു ‘യുദ്ധ മുന്നണി’

ശുദ്ധമായ ഇന്ധനത്തിൽ ചുട്ട ചപ്പാത്തി!ഇങ്ങനെയൊരു ബോർ‍ഡ് ഹോട്ടലുകളിൽ തൂങ്ങാൻ അധികകാലം വേണ്ടിവരില്ല.കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം എത്രത്തോളം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്നത് ഒരോ വ്യക്തിക്കും സ്ഥാപനത്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു. മലിനീകരണം മൂലമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഡീകാർബണൈസേഷൻ മുന്നേറ്റത്തിന് ഗതിവേഗം കൂടിയതോടെ ഇനി കാർബൺ ബഹിർഗമനം കൂടിയ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങില്ലെന്നുവരെ ഉപഭോക്താക്കൾ ശഠിച്ചേക്കാം.

കാനഡയിലെ പല പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും യുഎസിന്റെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനടുത്തായിരുന്നു. മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പിനു പേരുകേട്ട കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ ജൂൺ അവസാനം അഞ്ചുദിവസത്തിനിടെ കൊടിയ ചൂടിൽ അഞ്ഞൂറോളം പേർ മരിച്ചുവീണു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വലിയ ദുരന്തമായി പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കേ ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ചെറുക്കാൻ മറ്റൊരു ‘യുദ്ധമുന്നണി’യും സജീവമാണ്.



അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹരിതഗൃഹ (ഗ്രീൻഹൗസ്) വാതകങ്ങളുടെ അളവു കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണത്. ആഗോള കാർബൺ ലഘൂകരണം (ഡീകാർബണൈസേഷൻ). ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ, ഡീകാർബണൈസ്‌ഡ് ഇക്കോണമി എന്നും ഈ മുന്നേറ്റത്തെ വിളിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ നീക്കങ്ങളെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് ഗതിവേഗം വച്ചത് 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്.



ഓട്ടമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ. ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Behrouz MEHRI / AFP

മുഖ്യ ഹരിതഗൃഹ വാതകമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാൻ വ്യവസായങ്ങളും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ഫോസിൽ ഇന്ധന ആശ്രയത്വം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന നടപടി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനവും സൗരോർജ– പാരമ്പര്യേതര– പുനരുൽപാദന സാധ്യമായ ഹരിത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റവും ഇതിനോടു ചേർത്തു വായിക്കാം. ഊർജ– ഇന്ധന മേഖലയിലാണ് ഡീകാർബണൈസേഷൻ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ വ്യവസായ–വാണിജ്യ–സേവന മേഖലകളിലും ഇതിനു സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരോ മേഖലയിലും ഇന്ധനക്ഷമതയും ശുദ്ധ ഇന്ധനവും (ക്ലീൻ എനർജി) പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ ഡീകാർബണൈസേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.



മലിനീകരണ ഭീഷണി



ആഗോള താപനവും അത് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളുമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മലിനീകരണത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.



ഫ്രൈഡേ‌യ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ’ പരിസ്ഥിതി രക്ഷാ മൂവ്‌മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: PUNIT PARANJPE / AFP

കാനഡ–യുഎസ് ഉഷ്ണതരംഗം, ആമസോൺ കാടുകളെ വിഴുങ്ങുന്ന കാട്ടുതീ, പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ് രാജ്യമായ സോളമൻ ഐലൻഡ്സിനെ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടലേറ്റം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന അതിരൂക്ഷമായ വിഷമാലിന്യ ഭീഷണി, ചൈനയിലെ കൽക്കരി താപനിലയങ്ങൾ തള്ളുന്ന പുക മാലിന്യം... പ്രകടമായ പരിസ്ഥിതി ഭീഷണികൾ ധാരാളം. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ജീവന്റെ നിലനിൽപിനുതന്നെ ഭീഷണിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടികൾ കർശന നടപടിയിലേക്കു നീങ്ങിയത്.

പാരിസ് ഉച്ചകോടി



‌കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചെറുക്കാൻ കൃത്യമായ മാർഗരേഖ കുറിച്ചത് 2016 ലെ പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയിലാണ്. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പാരിസിൽ 2015 അവസാനം ചേർന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് (യുഎൻഎഫ്‌സിസിസി) യോഗമാണ് ഇത് തയാറാക്കിയത്. 2016 ഏപ്രിൽ 22ന് ന്യൂയോർക്കിൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ആരംഭിച്ചു. 195 രാജ്യങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ആ വർഷം നവംബർ 4ന് കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. തുടക്കത്തിൽതന്നെ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച യുഎസ്, മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കാരാറിൽനിന്നു പിൻമാറിയെങ്കിലും തുടർന്നു വന്ന ജോ ബൈഡൻ സർക്കാർ ആ തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് വീണ്ടും കരാറിന്റെ ഭാഗമായി.

ബെർലിനിൽ പാരീസ് ഉടമ്പടിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന്. John MACDOUGALL / AFP

വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനു മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്(3.6 ഫാരൻഹീറ്റ്) മാത്രം ഉയരെ നിൽക്കത്തക്കവിധം ആഗോള താപനില താഴ്ത്തിയെടുക്കാനാണ് കരാർ മാർഗരേഖ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 1997ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് 2005ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്ഥമായി വികസിത അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പാരിസ് കരാറിൽ വേർതിരിവില്ല. അതേസമയം ഒരു രാജ്യത്തിനുമേലും പരിധികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുമില്ല. സ്വയം ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അതിനുള്ള നടപടിയെടുക്കുകയും കൈവരിച്ച പുരോഗതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.



2050ൽ ലോകം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ



പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടി പ്രകാരം 2050ഓടെ ആഗോള തലത്തിൽ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സ്ഥിതി കൈവരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കാർബൺ ബഹിർഗമനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറംതള്ളുന്ന അളവിൽ‌ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു നീക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്നതിന്റെ നിർവചനം. ഇതിലേക്കുള്ള ഇടക്കാല ലക്ഷ്യം 2030ൽ കൈവരിക്കാനും രൂപരേഖ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



സ്വാഗതം ഹരിത ഇന്ധനം



കാർബണ ‍ ബഹിർഗമനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഹൈ‍ഡ്രോകാർബൺ ഇന്ധനങ്ങളിൽനിന്ന് (ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ– പെട്രോൾ, ഡീസൽ) ചുവടുമാറ്റുകയാണ് നിലവിൽ ഡീകാർബണൈസേഷൻ അജണ്ടയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നടപടി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനം, പ്രകൃതി വാതകം, ബയോ ഫ്യൂവൽ എന്നിങ്ങനെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറഞ്ഞ ഇന്ധനം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ ലോകമൊട്ടുക്കും സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്ത് യൂറോപ്പ്–യുഎസ്– ചൈന, പ്രകൃതി വാതക രംഗത്ത് യുഎസ്, ജൈവ ഇന്ധന രംഗത്ത് ബ്രസീൽ എന്നിവ ഏറെ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ ബഹിർഗമനം തീരെ കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഇന്ധനമാക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.



നെയ്‌റോബിയിൽ കാറ്റും സൗരോർജവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരുവു വിളക്കുകൾ. ചിത്രം:Tony KARUMBA / AFP

താപവൈദ്യുതി ഔട്ട്

കൽക്കരി അടക്കം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു കാർബൺ തള്ളുന്ന വില്ലന്മാരാണ്. ഇവയിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിനു വരെ ഈ പാപഭാരം പേറേണ്ടിവരുന്നു. ഇത്തരം സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നുള്ള ഊർജത്തെ നിരുൽസാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു.



ഹരിത സ്രോതസുകളിൽനിന്നോ മലിനീകരണം തീരെക്കുറഞ്ഞ രീതീയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിഗണനയും പ്രോൽസാഹനവും നൽകിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ എനർജി (ഹരിതോർജം) ‌എന്ന് ഇതിന് ഓമനപ്പേരും നൽകി. വൈകാതെ ഇത്തരം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളേ വാങ്ങൂ എന്ന് രാജ്യങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളും നിലപാടെടുത്തെന്നും വരാം.

ഓടിയെത്താൻ ഇന്ത്യ



150 കോടി ജനസംഖ്യ, വ്യവസായ–സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻതോതിലുള്ള മലിനീകരണം... ഇന്ത്യക്ക് ഡീകാർബണൈസേഷൻ മുന്നേറ്റത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഏറെയുണ്ട്. 2030ൽ കാർബൺ ബഹിർഗമനം മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനവുമായുള്ള അനുപാതത്തിൽ 33–35 ശതമാനം കുറവുവരുത്തുമെന്ന് 2016ൽ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2005ലെ സ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഇത് കണക്കാക്കുക. പ്രധാനമായും കൽക്കരി ഇന്ധനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽനിന്ന് വലിയൊരു പിന്മാ‍റ്റം, സൗരോർജം– കാറ്റാടി വൈദ്യുതി എന്നിവയിലേക്കു ചുവടുമാറ്റം, വൈദ്യുതി വാഹനം, ജൈവ ഇന്ധനം... എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാന കാർബൺ യുദ്ധമുന്നണികളായി ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയും ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിർപൂരിൽ തുറന്ന സോളർ പ്ലാന്റിൽ. ചിത്രം: PIB

ഇന്ത്യ 450 ജിഗാവാട്ട്(ജിഡബ്ല്യു) പുനരുൽപാദന സാധ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന ശേഷി കൈവരിക്കുമെന്ന് 2019 നവംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൗരോർജം, കാറ്റിൽനിന്നുള്ള വൈദ്യുതി എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2022ൽ 227 ജിഗാവാട്ടും 2027ൽ 275 ജിഗാവാട്ടും ശേഷിയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. എഥനോൾ ചേർത്ത് 20 ശതമാനം ജൈവ ഇന്ധനം എന്ന ലക്ഷ്യം 2030ൽ കൈവരിക്കാനായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ആഗോളതാപന ഭീഷണിയുടെ വാൾ തലയ്ക്കു മുകളിൽ തൊട്ടടുത്തു വരെ എത്തി എന്നു തോന്നിയതിനാലാകാം ഈ പദ്ധതി 2025ലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം ഇക്കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ‍ രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചതും!



