ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തെ രാജ്യദ്രോഹനിയമം ഇനിയും തുടരണോ?: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ രാജ്യദ്രോഹനിയമം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 75 വർഷത്തിനുശേഷവും തുടരേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നതിനും നിയമം കാരണമാകുന്നുവെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. നിയമത്തിന്‍റെ സാധുത പരിശോധിക്കുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം തേടുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.



‘രാജ്യദ്രോഹ നിയമം കൊളോണിയൽ നിയമമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 75 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഈ നിയമം ആവശ്യമുണ്ടോ?–ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ ചോദിച്ചു. ഗാന്ധിയെ നിശബ്ദനാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ച നിയമമാണിത്. യാതൊരു വിശ്വാസ്യതയുമില്ലാതെ നിയമം നടപ്പാക്കുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയുമാണ്. നിയമം ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണ്. ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ വളരെ വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്. മരം വെട്ടുന്നതിന് പകരം ആശാരി വനം മുഴുവനായി വെട്ടുന്നതിന് തുല്ല്യമാണിതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റിട്ട.മേജർ ജനറൽ എസ്.ജി. വോംബട്കെരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

English summary: Do we still need Sedition Law ?: SC