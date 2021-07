ഇന്ധനവിലക്കയറ്റം: ബിഹാറിൽ 18നും 19നും ആർജെഡി പ്രതിഷേധം

പട്ന ∙ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ആർജെഡി ജൂലൈ 18, 19 തീയതികളിൽ ബിഹാറിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ 18നും ജില്ലാ തലത്തിൽ 19നുമാകും സമരം. രാജ്യത്ത് ‘അച്ഛേ ദിൻ’ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഭരണത്തിലെത്തിയവർ ജനങ്ങൾക്കു ദുർദിനങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയാണെന്നു തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര വിപണയിൽ എണ്ണ വില ഇടിയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചു കയറുകയാണ്. മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും ഇതിടയാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ് കാരണമുണ്ടായ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ ജനങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുകയാണ്. രോഗികൾ ആശുപത്രി ചെലവ് വഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ആർജെഡി ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികളോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

English Summary : Fuel price hike in Bihar: RJD to stage protest on July 18, 19