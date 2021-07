തിരുവനന്തപുരം∙ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം അടിയന്തരമായി നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍. നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി അഞ്ച് വര്‍ഷം കൂടി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സലില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന് കടമെടുക്കാനുള്ള പരിധി ഉയര്‍ത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ മൊറട്ടോറിയം നിലനിര്‍ത്തണം. ചെറുകിടവ്യവസായികളെ വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ പേരില്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമപരമായി നേരിടും. പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിശോധിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



