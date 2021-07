‘മോദി ജയലളിതയുടെ സുഹൃത്ത്; ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേയെന്ന് അന്ന് കെഞ്ചി, കാലുപിടിച്ചു...’

സമ്പൂർണ്ണ ലോക്‌ഡൗണിലായ തമിഴ്‌നാട്. ചെന്നൈ ടി നഗറിൽ ഹബീബുള്ള റോഡിലെ ബംഗ്ലാവിന്റെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഗേറ്റ്. സെക്യൂരിറ്റിഗാർഡ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടു. ഒരാൾ വാതിൽ തുറന്ന് എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു. എംജിആറിന്റെയും ജയലളിതയുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ഭിത്തിയിലെമ്പാടും. കാഴ്ച കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കടുപ്പത്തിലൊരു ഫിൽറ്റർ കാപ്പിയെത്തി. കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൈകൾ കൂപ്പി ‘വണക്കം’ എന്നു പറഞ്ഞ് വി.കെ ശശികല കടന്നുവരുന്നത്. ജയലളിതയുടെ വിശ്വസ്ത ശശികല. തമിഴകം തോഴിയെന്നു വിളിച്ച വിവാദ നായിക.



നിരവധി സംഘർഷങ്ങൾ അതിജീവിച്ച ബന്ധമായിരുന്നു അവരുടേത്. 2016ലെ ജയലളിതയുടെ മരണവും 2017ലെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസ് ശിക്ഷയും മൂലം ശശികല പൊതുജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എല്ലാവരും ധരിച്ചെങ്കിലും അവർ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്. ജയലളിതയുടെ രാഷ്ട്രീയപാരമ്പര്യം തുടരാനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രണ്ടാമിന്നിങ്സിന് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ശശികല പറയുന്നു. ജയയും ശശികലയുമായുള്ള സൗഹൃദം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ‘ദ് വീക്ക്’ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ശശികലയെ കാണാൻ എത്തിയത്.



‘സുഖമാണോ?’ ശശികല എന്നോടു ചോദിച്ചു. ‘ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയച്ച കത്തുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. മറുപടി നൽകാഞ്ഞതിൽ ക്ഷമിക്കണം. സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരാനും സാധിച്ചില്ലല്ലോ. 4 വർഷത്തെ തടവുജീവിതം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ഘട്ടമായിരുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചു. ജയിൽമോചിതയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു...’ - ശശികല പറഞ്ഞു.



‘തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരികെ എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചു മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് അക്കയുടെ (ജയലളിത) സ്മാരകത്തിൽ ഇരുന്ന് ശപഥമെടുത്തിരുന്നു. ചില വഞ്ചകരെ തോൽപിച്ച് പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്’.

ശശികലയുടെ ജീവിതം



തഞ്ചാവൂരിലെ മന്നാർഗുഡിയിൽ കർഷകദമ്പതികളായ വിവേകാനന്ദത്തിന്റെയും കൃഷ്ണവേണിയുടെയും മകളായി 1957ലാണ് ശശികലയുടെ ജനനം. കല്ലാർ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നിട്ടും സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടും ശശികലയുടെ കുടുംബം സമ്പന്നമായിരുന്നില്ല. അച്ഛന്റെ ദ്രാവിഡ-പെരിയോർ ആശയങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പം കാരണം വീട്ടിൽ റേഡിയോ വാർത്തയും രാഷ്ട്രീയചർച്ചകളും പതിവായിരുന്നു. 1973ൽ ഡിഎംകെ മുഖ്യൻ എം. കരുണാനിധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എം. നടരാജനെ വിവാഹം ചെയ്‌തു. വിവാഹത്തിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



ജയലളിതയുടെയും ശശികലയുടെയും ചിത്രങ്ങളുമായി അണ്ണാഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ. ചിത്രം: ARUN SANKAR / AFP

വിവാഹത്തെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക തളർച്ച ബാധിച്ച കുടുംബം ചെന്നൈയിലേക്കു താമസം മാറി. നടരാജൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്‌തു. പിന്നീട് നടരാജന് തൊഴിൽ നഷ്ടമായി. ഹിന്ദി വിരുദ്ധപ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് നടരാജനെതിരെ കേസ് വന്നു. ഈ സമയം വിഡിയോ റെന്റൽ കടയിൽ ജോലി ചെയ്‌തു ശശികല കുടുംബം പുലർത്തിയെങ്കിലും ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകാതെ ഇടിച്ചുനിന്ന കാലം.



എംജിആർ ഭരണത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനുശേഷം നടരാജൻ ക‍ഡലൂർ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഓഫിസിൽ പിആർഒ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അന്നത്തെ ഐഐഎഡിഎംകെ പ്രചാരണ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ജയലളിത സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പര്യടനം നടത്തുന്നത്. ജയലളിതയുടെ പര്യടനത്തിന് വാർത്താപ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ചുമതല നടരാജനെ തേടിയെത്തി. ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് ഭാര്യ ശശികലയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. അതൊരു വലിയ സൗഹൃദത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. 1980കളുടെ അവസാനമായതോടെ ജയലളിതയുടെ പോയസ് ഗാർഡനിലെ വേദ നിലയത്തിലേക്ക് ശശികലയും ഭർത്താവും താമസം മാറുന്നതിലേക്കെത്തി ആ അടുപ്പം. എംജിആറിന്റെ മരണശേഷം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമായി.



എംജിആറിന്റെ മരണം, തകർന്ന ജയ



1987 ഡിസംബർ 24ന് എംജിആർ മരണമടഞ്ഞു. വിയോഗവാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ ശശികലയുമൊത്ത് രാമവരം ഗാർഡൻസിൽ ഭൗതികശരീരം കാണാൻ പോയി. ‘അടഞ്ഞുകിടന്ന ഗേറ്റ് തള്ളിത്തുറന്നാണ് അകത്തേക്കു പ്രവേശിച്ചത്. അക്ക പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു. താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു മുറിയിൽ അക്കയെ പൂട്ടിയിടാനാണ് എംജിആറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തിരികെ പോയില്ല. ഒന്നാം നിലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എംജിആറിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടു. വിലാപയാത്രയിൽ മൃതദേഹം വഹിച്ച ആംബുലൻസ് ഞങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. എന്റെ ബന്ധു ടി.ടി.വി. ദിനകരനാണു വാഹനമോടിച്ചിരുന്നത്. എംജിആറിന്റെ ശരീരത്തിന് അടുത്തുനിന്ന അക്കയെ ചിലയാളുകൾ തള്ളിയിട്ടു. അക്കയ്ക്കു പരുക്കേറ്റു. തിരികെയെ വീട്ടിലെത്തിയ അക്ക അമ്മയുടെ ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽനിന്ന് വിതുമ്പി. ഞാൻ തോറ്റുപോയല്ലോയെന്ന് ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞു. അക്കയുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ടാവണമെന്ന് അന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്...’ ശശികലയുടെ വാക്കുകൾ ദൃഢമായി.



തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കേ എംജിആറിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്ന ജയലളിത. മറീനാ ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

എംജിആറിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നേതൃനിരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ജയലളിതയ്ക്ക് നിരവധി കടമ്പകൾ മറികടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി അവഗണന പതിവായതോടെ എഐഎഡിഎംകെ രണ്ടായി പിളർന്നു. ഒരു പക്ഷത്തെ ജയലളിതയും മറുപക്ഷത്തെ എംജിആറിന്റെ ഭാര്യ ജാനകിയുമാണ് നയിച്ചത്. പാർട്ടി പിളർന്നപ്പോൾ ശശികല ജയലളിതയെ പിന്തുണച്ചു. സ്വന്തമായി പാർട്ടി ഓഫിസ് കണ്ടെത്താനും യാത്രകൾക്ക് കൂടെ പോവാനും ശശികല ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.



‘മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കായി ഞാനും ഭർത്താവും രാമവരത്ത് പോയി. പുതിയ പാർട്ടി എന്ന തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ജാനകിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. നിങ്ങൾ പോയാലും വലിയ പ്രയോജനമില്ലെന്ന് അന്നേരം അക്ക പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ജാനകിയമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകാമെന്ന് ഞാനാണ് വാശിപിടിച്ചത്. ശരി, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയെന്ന് അക്ക പറഞ്ഞു. അന്നു വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ജാനകിയെ സന്ദർശിച്ചു. താൻ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന തീരുമാനം എന്നെ അറിയിച്ചു. ആ വാർത്ത ദൂരദർശൻ അവതാരകൻ എ.വി. രമണിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്ക അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാവായി ചുമതലയേറ്റു...’



‘ബീച്ചിൽ നടക്കാൻ മോഹം’



പോയസ് ഗാർഡനിലെ 33 കൊല്ലത്തെ താമസത്തിൽ ജയലളിതയുടെ അറിവില്ലാതെ ശശികല ഒരിക്കൽ പോലും പുറത്തുപോയിട്ടില്ല. ‘വീട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്നന്വേഷിച്ച് അക്കയുടെ ഫോണെത്തും. അക്കയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാർഡൻ വരേലി സാരികൾ വാങ്ങാൻ മാത്രമാണ് അക്കയുടെ ഒപ്പമല്ലാതെ പോയത്. കടും പച്ച നിറമുള്ള സാരികൾ അവരുടെ ഭാഗ്യനിറമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ലളിതമായ ആഭരണങ്ങളോടാണ് അക്കയ്ക്ക് താൽപര്യം. അക്ക പുതിയ സാരി ധരിക്കുമ്പോൾ അതേ നിറത്തിലും ഡിസൈനിലുമുള്ള സാരി ഞാൻ ധരിക്കുമായിരുന്നു. 2018ൽ നികുതിവകുപ്പ് റെയ്‌ഡ്‌ നടത്തിയപ്പോൾ ഒരേ നിറത്തിലും ഡിസൈനിലുമുള്ള നിരവധി സാരികൾ കണ്ട് ഒരു വനിതാ ഓഫിസർ വല്ലാതെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.’



2021ലെ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയലളിതയുടെ ചിത്രമുള്ള ലോക്കറ്റുമായി അണ്ണാഡിഎംകെ പ്രവർത്തക. ചിത്രം: Arun SANKAR / AFP

അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണപ്രിയയായിരുന്നു ജയലളിത. ‘അക്കയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരമായ കൊഴുക്കട്ട, ഗ്രീൻപീസ്, കപ്പലണ്ടി എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിർത്തി. ഞങ്ങൾ യാത്രകൾ പോവുമ്പോൾ കപ്പലണ്ടിയുടെ തോട് കളഞ്ഞു ഞാനാണ് അക്കയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. യാത്രകൾക്കിടെ ഫിൽറ്റർ കാപ്പി കുടിക്കുമായിരുന്നു. കേക്കുകളും തക്കാളിരസവും അക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ 13 നായകളെ വളർത്തിയിരുന്നു. ജൂലി എന്ന നായ മരിച്ചപ്പോൾ എൽ.കെ. അഡ്വാനിയുമായി ഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ച റദ്ദാക്കി അക്ക വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു. ഇതുകൂടാതെ അക്കയുടെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടമാണ് കടൽത്തീരത്തുള്ള നടത്തം. അക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ കാരണം അവ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചില്ല.'



‘ഉടൻപിറവ സോദരി’

‘അക്കയ്ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റാണ് കോടനാട്ടേത്. എന്നെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണ് 2017ൽ കോടനാട് എസ്‌റ്റേറ്റിൽ നടന്ന കവർച്ചയും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ മരണവും. ഈ കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ രണ്ടുപേർ വാഹനാപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടു. അണ്ണാഡിഎംകെ സർക്കാരിന് പരിഹരിക്കാമായിരുന്ന ഒന്നാണ് കോടനാട് കേസ്.’

1996നും ’97നുമിടയിൽ വിദേശവിനിമയ നിയന്ത്രണ നിയമം പ്രകാരം ശശികല ജയിലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ കേസിൽ ജയലളിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞു ജാമ്യം നേടി പുറത്തെത്തിയ ജയ, ശശികലയുടെ കുടുംബമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ആരോപിച്ചു. ശശികലയെ ജയലളിത പാർട്ടിയിൽനിന്ന് 2 തവണ പുറത്താക്കി. ‘ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാനില്ലാതെ അക്കയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല. എന്നെ പുറത്താക്കിയത് പുറംലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ചെറിയ നീക്കം മാത്രമായിരുന്നു. അക്കാലയളവിലും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ പനി ബാധിച്ച എന്നെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ ഓടിയെത്തി അക്ഷമയോടെ ഡോക്ടർമാരോട് എന്റെ സുഖവിവരം ആരായുമായിരുന്നു.’



ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ നരേന്ദ്ര മോദി അന്നത്തെ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി മുലായം സിങ് യാദവിനും ജയലളിതയ്ക്കും ഒപ്പം. ചിത്രം: AFP PHOTO/STR

2011 ഡിസംബറിൽ പോയസ് ഗാർഡനിൽനിന്ന് വീണ്ടും ശശികല പുറത്തായി. പിന്നീട് 100 ദിനം കഴിഞ്ഞു 2012 മാർച്ചിൽ ജയയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞശേഷം വസതിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുമായും അകന്നുനിൽക്കുമെന്ന് ജയയോടു സത്യം ചെയ്തു. രണ്ടാം തവണ തന്നെ പുറത്താക്കിയതും ആൾക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ജയയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ടി നഗറിലെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചതെന്നും ജയയുമായി നാലു മണിക്കൂറിലധികം ദിവസേന സംസാരിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ശശികല പറയുന്നു. ‘അക്ക പറഞ്ഞശേഷമാണ് പൊതുമാപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയസ് ഗാർഡനിൽ തിരികെയെത്തിയത്’.



തമിഴ്‌നാട്‌ സഭയിൽ ശശികലയെ സഹോദരീതുല്യമായി ‘ഉടൻപിറവ സോദരി’ എന്നാണു ജയ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പോയസ് ഗാർഡനിൽ തിരിച്ചെത്തിയശേഷം ശശികലയുമൊത്ത് ദിവസവും ഏറെ നേരം ജയലളിത സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ‘അക്ക ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ എന്റെ മടിയിൽ തലവച്ച് കിടന്നിരുന്നു. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ, എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ് ശശികല എന്ന് അക്ക പറഞ്ഞു. എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും പ്രാർഥന മുടക്കാതിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അക്ക. ദിവസവും 45 മിനിറ്റെങ്കിലും അതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കും.’



മോദിയെന്ന സുഹൃത്ത്



2015 ഓഗസ്റ്റ് 7ന്, പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപേക്ഷിച്ച്, പോയസ് ഗാർഡനിൽ ജയലളിതയുമായി മോദി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 'ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ അക്ക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹം രുചിയോടെ കഴിച്ചതിൽ അക്ക സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആ നാളുകളിൽ സഭയിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന പാർട്ടിയായിരുന്നു അണ്ണാഡിഎംകെ. ജിഎസ്‌ടി ബില്ലിനെപ്പറ്റി അവർ സംസാരിച്ചു. അക്ക ജിഎസ്‌ടി ബില്ലിന് എതിരായിരുന്നു. മോദിയെക്കൂടാതെ എൽ.കെ. അഡ്വാനിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും പോയസ് ഗാർഡനിൽ അക്കയുടെ സൽക്കാര ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മോദിയായിരുന്നു അക്കയുടെ പ്രധാന സുഹൃത്ത്. അക്ക പോയെന്നറിഞ്ഞ ഉടൻ ചെന്നൈയിൽ പറന്നെത്തി അദ്ദേഹം അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു.’



ജയലളിതയ്ക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. ഫയൽചിത്രം: PIB

ബിജെപി നേതാക്കളിൽ ശശികലയ്ക്ക് ഏറെയിഷ്ടം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി. വാജ്‌പേയിയോടായിരുന്നു. ‘1980കളിൽ റേഡിയോയിലൂടെ വാജ്പേയിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനും അക്കാലത്ത് ആ പ്രസംഗങ്ങളുടെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു. 1998ൽ അണ്ണാഡിഎംകെ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിനു പിന്തുണ നൽകിയപ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യമായി വാജ്പേയിയെ കണ്ടത്. 13 മാസം മാത്രമാണ് ആ സഖ്യം നിലനിന്നത്. അക്കയാണ് സഖ്യം വിടാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതും.'



ചെന്നൈയിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കു പോകും വഴി വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചാണ് ബിജെപി സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് അക്ക മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. ഞാനന്ന് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗേറ്റിലൂടെയാണ് കടന്നത്. അതിനാൽ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെത്തി ടിവി വച്ചപ്പോഴാണ് അക്ക പറഞ്ഞതു കാണുന്നത്. ഞാൻ തകർന്നു പോയി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേയെന്നു കെഞ്ചി, വാദിച്ചു, പോരാടി നോക്കി. പക്ഷേ അക്ക തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു, സര്‍ക്കാർ നിലംപതിച്ചു...’



2003ൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കാഞ്ചി സ്വാമി ജയേന്ദ്ര സരസ്വതിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസവും ഞങ്ങൾ നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ തർക്കിച്ചു. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ആ തർക്കം നീണ്ടു. അറസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ തകർക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തെറ്റു ചെയ്തവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു അക്കയുടെ നയം. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അക്കയുടെ കാലു വരെ പിടിച്ചു. എന്നാൽ അക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാൻ തയാറായില്ല’. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണവിഭാഗം അണ്ണാഡിഎംകെയ്ക്ക് എതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നതിലേക്കാണ് സ്വാമിയുടെ അറസ്റ്റ് നയിച്ചത്.



വാജ്‌പേയിക്കൊപ്പം ജയലളിത. 1998ലെ ചിത്രം: STR / AFP

അവസാനനാളുകൾ



സെപ്റ്റംബർ 22, 2016. ‘ഞാനും അക്കയും കിടപ്പുമുറിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കുളിമുറിയിൽ പോയി തിരികെയെത്തിയ അക്കയ്ക്ക് എന്തോ അസ്വസ്‌ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അക്ക എന്റെ ശരീരത്തിലേക്കു വീണു. ഒരു കയ്യിൽ അക്കയെ മുറുകെപിടിച്ച് ഞാൻ ഡോക്ടറെയും സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർമാരെയും ഫോൺ ചെയ്‌തു. ഞാൻ തകർന്നുപോയിരുന്നു.’ പോയസ് ഗാർഡനിലെ വീട്ടിൽ ജയലളിതയ്ക്ക് വിളിക്കാനായി എല്ലായിപ്പോഴും ശശികലയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വയർലസ് ഇന്റർകോം ഫോണുണ്ടായിരുന്നു. അതുവഴിയായിരുന്നു ശശികല സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനും നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത്.



‘ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അടുത്ത ദിവസം കാവേരി വിഷയം സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ അക്ക അധികൃതർക്കു കൈമാറി. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ആരോഗ്യവതിയായി തിരികെ എത്തുമെന്നുതന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ വിഫലമായി. 75 ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അക്ക മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. ഡിസംബർ 19നു ശേഷം അക്കയെയും കൊണ്ട് തിരികെ പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. അക്കയ്ക്ക് കോടനാട് വിശ്രമജീവിതം നയിക്കാനായിരുന്നു താൽപര്യം. എന്നാൽ പോയസ് ഗാർഡനിൽനിന്ന് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോകാമെന്ന് ഞാൻ നിർദേശിച്ചു.’



ജയലളിതയുടെ ഭൗതികശരീരത്തിനു സമീപം ശശികല. ചിത്രം: Arun SANKAR / AFP

‘ഡിസംബർ നാലിന് തൈരുസാദം മാത്രമാണ് കഴിച്ചത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഞാനും ആശുപത്രി ഡയറ്റിഷ്യനും പോയസ് ഗാർഡൻ കുക്കും ആശുപത്രി കിച്ചണിൽനിന്ന് ബണ്ണും ഒരു കപ്പ് ഫിൽറ്റർ കാപ്പിയും എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പോയി. ബണ്ണിന്റെ മുകൾഭാഗം ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ളതാണ് അക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടം. ഞാൻ അതേവിധം ബൺ തയാറാക്കി അക്കയുടെ അടുത്തുവച്ചു. മുറിയിലെ ടിവിയിൽ ജയ് ഹനുമാൻ കണ്ടിരുന്ന അക്കയുടെ മടിയിൽനിന്ന് റിമോട്ട് എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞതും ഒരു വലിയ ശ്വാസമെടുത്ത് അക്ക കിടക്കയിലേക്കു വീണു. എന്റെ നിലവിളി കേട്ട് ഡോക്ടർ ഓടിയെത്തി. ഞാൻ ഓരോതവണ അക്ക എന്നു വിളിക്കുമ്പോഴും അക്ക കണ്ണ് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തളർന്നുവീണു. അന്ന് അക്ക ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു. ഒരു വലിയ ബന്ധത്തിന്റെ കണ്ണിമുറിഞ്ഞ ദിവസം...’



ജയലളിതയുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശശികലയുടെ കണ്ണുകൾ നിലയ്ക്കാതെ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതി അക്കയ്ക്കു വേണ്ടി ശശികല പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്നു ജയയ്ക്കു കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത് ഇവയാണ്: രണ്ട് ഡിന്നർ ബണ്ണും ഫിൽറ്റർ കാപ്പിയും.

