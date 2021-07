കൊച്ചി∙ കടവന്ത്രയ്ക്കു സമീപം നിർമാണത്തിലിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ ബീം ഇടിഞ്ഞു വീണ് അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു. നിർമാണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളിയാണ് മരിച്ചത്. താൽക്കാലികമായി നിർമിച്ച തട്ടിൽ കുടുങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹത്തിനു മുകളിലേക്കു ബീം ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

English Summary: Labourer falls to death from flat under construction in Ernakulam