വഴക്കിന് പിന്നാലെ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടി; സ്ത്രീ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ– വിഡിയോ

ലക്നൗ∙ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുടെ കൈവിട്ട് സ്ത്രി ബഹുനിലകെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് താഴേക്കു വീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലാണു സംഭവം. കെട്ടിടത്തിലെ ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് താഴേക്കു ചാടിയ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീക്കു പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

ग़ाज़ियाबाद में पति से झगड़े के बाद एक महिला ने 9वीं मंज़िल से छलांग लगाई,पति ने 3 मिनट तक हाथ पकड़कर रखा और शोर मचा दिया,शोर सुनकर नीचे लोगों ने गद्दे बिछा दिए,पकड़ कमजोर पड़ते ही महिला नीचे गिरी और गंभीर से घायल हो गई pic.twitter.com/6WPYzEMI3A — Mukesh singh sengar मुकेश सिंह सेंगर (@mukeshmukeshs) July 15, 2021

പ്രദേശവാസികൾ താഴെ കിടക്കകൾ വിരിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇവർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നാണു പൊലീസിൽനിന്നുള്ള വിവരം. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണു സംഭവം നടക്കുന്നത്. സംഭവം കണ്ട ഒരാൾ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ– സ്ത്രീയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളും തമ്മില്‍ ആദ്യം ബാൽക്കണിയില്‍ വച്ച് തർക്കിച്ചു. തർക്കത്തിനൊടുവിൽ സ്ത്രി പെട്ടെന്ന് താഴേക്കു ചാടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച ആൾ‌ മൂന്നു മിനിറ്റോളം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ താഴെ കിടക്കകൾ അടുക്കി വച്ചാണു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്‍പതാം നിലയിലെ വീട്ടിൽനിന്നാണു സ്ത്രി താഴേക്കു വീണത്. ഇവർക്കു ബോധം തെളിഞ്ഞ ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Man Holds On To Woman Hanging From Balcony. She Falls, Survives