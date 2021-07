നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കിയേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കാൻ നീക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങും സിദ്ദുവും തമ്മിൽ പോര് രൂക്ഷമായിരിക്കെയാണ് പുതിയ നീക്കം. അടുത്ത വർഷം പഞ്ചാബിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പോര് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയായിരുന്നു. ഇതു പരിഹരിക്കാനാണ് സിദ്ദുവിനെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കാൻ നീക്കം. നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ ജാക്കറെ മാറ്റിയേക്കും. രണ്ട് പേരെ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായും നിയമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയിലും അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകും.

ഇതിനിടെ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു ആംആദ്മി പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേക്കാറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി. ‘പഞ്ചാബിനുവേണ്ടിയുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനവും എഎപി എല്ലായ്പ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന്, കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അഴിമതി, വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധി, പഞ്ചാബ് മോഡൽ എന്നിവയെല്ലാം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആരാണു ശരിക്കും പഞ്ചാബിനായി പോരാടുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാമെന്നു വ്യക്തം’– സിദ്ദു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇതോടെ കോൺഗ്രസ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ട്വീറ്റിനെച്ചൊല്ലി പല ചർച്ചകളും നടന്നു. സിദ്ദുവിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സാധ്യത തേടുകയാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം.

English Summary: Navjot Singh Sidhu likely to be named Punjab Congress chief