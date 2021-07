തെറ്റാണ്, ടവ്വൽ ഇല്ലായിരുന്നു; ആവർത്തിക്കില്ല: മാസ്ക് കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചതിൽ ചിത്തരഞ്ജൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാസ്ക് െകാണ്ട് മുഖം തുടയ്ക്കുന്ന പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ എംഎൽഎയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. എംഎൽഎയുടെ നടപടി വിവാദമാവുകയും വലിയ പരിഹാസവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതോടെ മാപ്പുചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലെ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പറ്റിപ്പോയത് തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നത്. ചെയ്ത നടപടിയെ വിശദീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.

‘ഞാൻ അന്ന് വച്ചിരുന്നത് ഡബിൾ സർജിക്കൽ മാസ്ക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആലപ്പുഴയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസം ചാനലിന്റെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ട്രെയിൻ വൈകിയത് മൂലം ചർച്ച തുടങ്ങി 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് കയറിയത്. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ധൃതിയിൽ നടന്നപ്പോൾ വിയർത്തു. ചർച്ച തുടങ്ങി എന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മുഖം കഴുകാനുള്ള സമയം പോലും ലഭിച്ചില്ല. എന്റെ ബാഗിൽ ടവ്വൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ കരുതിവെച്ചിരുന്ന N95 വെള്ള മാസ്ക് ഒരെണ്ണം പുതിയത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പുറംവശം കൊണ്ട് വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്.



പി.പി.ചിത്തരഞ്ജൻ എംഎൽഎ.

അടുത്ത ദിവസം വേറെ മാസ്‌കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ ഇടയാക്കിയതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. എന്നിൽനിന്നും ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ തുടർന്ന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. മേലിൽ ഇത് അവർത്തിക്കില്ലെന്നും ആരും ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുതെന്നും ഞാൻ വിനയത്തോടെ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.’ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.



