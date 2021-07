കോവിഡ്: ‘യുപിയുടെ നടപടികൾ സമാനതകളില്ലാത്തത്’; യോഗിയെ പുകഴ്ത്തി മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തെ നേരിടുന്നതിൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നടപടികൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തന്റെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലെ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. ‘യുപി കോവിഡിനെ കാര്യക്ഷമമായി നേരിട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നടപടികൾ പ്രശംസനീയമാണ്. യുപിയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരോടും മുൻനിര കോവിഡ് പോരാളികളോടുമുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, പരമാവധി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നടത്തിയതിന് യുപിയെ പ്രശംസിച്ചു. എല്ലാ കോവിഡ് പോരാളികൾക്കും ഞാൻ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. യുപി പരമാവധി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സീൻ സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്നും അത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന വലിയ സമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും കൻവാർ യാത്ര അനുവദിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസ് നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസ. പകർച്ചവ്യാധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യുപി സർക്കാർ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരിൽനിന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിൽനിന്നും വ്യാപകമായി വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്.

English Summary: UP's handling of 2nd Covid wave unparalleled, says PM Modi in Varanasi