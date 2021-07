കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ഓഫിസിൽ കയറി ആക്രമണം, ഭീഷണി; ഒരാൾ പിടിയിൽ

കൊല്ലം ∙ കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ എംഎൽഎയുടെ ഓഫിസില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി ആക്രമണം. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്(ബി) പ്രവര്‍ത്തകനായ ബിജുവിന് പരുക്കേറ്റു. കമുകുംചേരി സ്വദേശിയായ ഒരാള്‍ പിടിയിലായി. ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിനാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.

കനത്ത മഴയത്ത് കയറി നിന്നതാണെന്നാണ് ആദ്യം ഇയാള്‍ ഓഫിസിലുള്ളവരോടു പറഞ്ഞത്. രാവിലെ ആറു മണിയായിട്ടും പോകാതായതോടെ ഇയാളോടു കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കുന്നതിനിടെ കയ്യിലിരുന്ന പ്ലയർ‍ എടുത്ത് ഓഫിസ് സെക്രട്ടറി റിയാദിനെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഉടന്‍ കതക് അടച്ച് വെളിയിലാക്കിയെങ്കിലും പോകാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല.



പിന്നീട് അഗ്നിശമന സേനയും പൊലീസും എത്തിയയെങ്കിലും ഇയാള്‍ വീടിനു മുകളില്‍ കയറി ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇയാളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ബിജുവിനു പരുക്കേല്‍ക്കുന്നത്. മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളയാളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പക്ഷെ പുലര്‍ച്ചെ മതില്‍ ചാടി അകത്തു കടന്ന ഇയാള്‍ ഗേറ്റ് മറ്റൊരു പൂട്ടിട്ടു പൂട്ടിയത് സംശയങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കുന്നു.



English Summary : Attack in KB Ganesh Kumar's office, one in custody