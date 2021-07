നെടുമ്പാശേരിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മരത്തിലിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു

കൊച്ചി∙ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേയ്ക്കുള്ള റോഡിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കാർ മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. എറണാകുളം കടവന്ത്ര കുമാരനാശാൻ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനായ നിതിൻ ശർമ(23) ആണ് മരിച്ചത്. വൈറ്റിലയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേയ്ക്ക് വിമാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം. ഇയാൾ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.



നെടുമ്പാശേരിയിൽ അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ

റോഡരികിലെ മരത്തിലിടിച്ച കാർ താഴേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകട വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇയാളെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ അങ്കമാലി ഫയർഫോഴ്സെത്തി വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു പുറത്തെടുത്തു. ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: One death in road accident at Nedumbassery