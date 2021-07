ശബ്ദരേഖ കൊടിസുനിയുടേതല്ല; പിന്നിൽ അഖിൽ: കുരുക്കുന്ന മൊഴി പുറത്ത്

കോഴിക്കോട്∙ കൊയിലാണ്ടിയില്‍ സ്വര്‍ണ ക്യാരിയറെ തോക്കുചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ കൊടി സുനിയുടേതെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശത്തിന് പിന്നില്‍ നാദാപുരം സ്വദേശി അഖില്‍. കൊടുവള്ളിക്കാര്‍ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന സ്വര്‍ണം അഖിലാണ് തട്ടിയെടുത്തതെന്നും അഷറഫ് പൊലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ഇന്ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങും.

അഷ്റഫിന്റെ മൊബൈലില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ശബ്ദരേഖ കൊടി സുനിയുടേതല്ലെന്നാണ് പൊലീസിന്റ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍. അഷ്റഫിന്റെ കൈയില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണം തട്ടിയെടുത്ത നാദാപുരം സ്വദേശി അഖിലാണ് ഈ സന്ദേശം തയാറാക്കിയതെന്നാണ് സൂചന. അഖില്‍ ഒളിവിലാണ്. നാദാപുരത്തെ വീട്ടില്‍ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഗള്‍ഫില്‍നിന്ന് താന്‍ കൊണ്ടുവന്ന സ്വര്‍ണം അഖിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് അഷറഫ് മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.



കൊടുവള്ളി സംഘം സ്വര്‍ണം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് മറുപടിയായി നല്‍കാന്‍ അഖില്‍ അയച്ചുതന്നാണ് കൊടി സുനിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖയെന്നും അഷറഫ് പറയുന്നു. സ്വര്‍ണം തട്ടിയത് കണ്ണൂര്‍ സംഘമാണന്നും അതിനു പിന്നാലെ അലയേണ്ടെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പെന്ന രീതിയിലാണ് സന്ദേശം. 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴല്‍പ്പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ പ്രതിയാണ് അഖില്‍. പക്ഷെ കൊടി സുനിയുമായോ കണ്ണൂര്‍ സംഘമായോ അഖിലിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.



അതേസമയം അഷ്റഫിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അഞ്ചംഗസംഘത്തെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒരാള്‍ മലയാളവും കന്നടയും സംസാരിക്കുന്നയാളാണെന്ന് അഷ്റഫിന്റ മൊഴിയിലുണ്ട്. അഷ്റഫിന്റെ സുഹൃത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മൂന്നു പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്.



English Summary : Karipur gold smuggling case: The person behind voice record is not Kodi Suni