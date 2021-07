ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഡിജിപി അശോക് കുമാറിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് പ്രൊഫൈലിൽനിന്നു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു സന്ദേശമെത്തി. അടിയന്തരമായി 5000 രൂപ വേണമെന്നായിരുന്നു മെസഞ്ചറിലെത്തിയ സന്ദേശം. ഡിജിപിയായ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചാൽ നൽകാതിരിക്കാനാകുമോ! 9 പേർ പണം നൽകി. പിന്നീടാണു മനസിലാകുന്നത് അതു വ്യാജ പ്രൊഫൈലാണെന്ന്. അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് ഹരിയാനയിലെ മേവാത്തിൽ.

പ്രതികളെ ഇപ്പോഴും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. ഇതു സംഭവിച്ചതു ജൂണിലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്ര കുമാർ തിവാരിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് പണം തട്ടിയതിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അതും മേവാത്തിൽനിന്നു തന്നെ!

വ്യാജ കസ്റ്റമർ കെയറായി പ്രവർത്തിച്ച സൈബർ തട്ടിപ്പുസംഘത്തെ ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പുർ, ഹരിയാനിയിലെ മേവാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുര എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സൈബർ തട്ടിപ്പിന്റെ പുതിയൊരു ലോകമായി മാറുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം രാജ്യത്തു നടന്ന 80% സൈബർ തട്ടിപ്പുകളും ചെന്നെത്തുന്നത് ഈ നഗരങ്ങളിലേക്ക്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസും ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്നു.

പരിശോധന നടത്താനെത്തുന്ന പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമേറെ. ജാർഖണ്ഡിലെ ‘ജംതാര’ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേ രീതിയിലേക്ക് സൈബർ തട്ടിപ്പിന്റെ ‘ട്രിപ്പിൾ ജംക്‌ഷനുകളായി’ ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മാറിയെന്നാണു ഡൽഹി പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

ഇരയായി കേജ്‌രിവാളിന്റെ മകളും!

ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾ മുതൽ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കു ഫിഷിങ് ലിങ്കുകൾ അയച്ചു തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നവർ വരെയുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. കോവിഡും ലോക്ഡൗണും കാരണം ഡിജിറ്റൽ, ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ വർധിച്ചതു സൈബർ തട്ടിപ്പിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന്റെ മകൾ ഹർഷിതയെ തട്ടിച്ചവരും ഈ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവർതന്നെ. 2021 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഹർഷിത ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിനിരയായത്. ഇ–കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഹർഷിത വിൽക്കാന്‍ വച്ച സോഫ വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ ആളായിരുന്നു തട്ടിപ്പു നടത്തിയത്.

ഹർഷിത കേജ്‌രിവാൾ

തുടക്കത്തിൽ ഹർഷിതയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചു പണം ഇയാൾ അയച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു ക്യുആർ കോഡ് അയച്ച് അത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സ്കാൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇയാൾ നൽകിയ നിർദേശം അനുസരിച്ചു മുന്നോട്ടുപോയപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 20,000 രൂപ നഷ്ടമായി. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യുആർ കോഡ് തെറ്റിപ്പോയെന്നായിരുന്നു ഹർഷിതയ്ക്കു ലഭിച്ച മറുപടി.

തുടർന്ന് വീണ്ടുമൊരു ക്യുആർ കോഡ് അയച്ച് അത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുവഴി നഷ്ടമായത് 14,000 രൂപ. അതോടെയാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്നേവരെ ആരെയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. സമാന സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപു മഥുരയിൽനിന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

‘ഈ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളും പുതിയ ജംതാരയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇവരൽപം മുന്നിലാണെന്നതാണ് വാസ്തവം. ബാങ്കുകൾ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ തട്ടിപ്പു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ –യുപി സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം എസ്പി ത്രിവേണി സിങ് പറയുന്നു.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന സിം കാർഡുകളാണു പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. അസം, െതലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സിംകാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തട്ടിപ്പു നടത്തിയവർ മേവാത്തിൽനിന്ന് പിടിയിലായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം മുൻപു നടന്ന പരിശോധനയിൽ മേവാത്ത് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 14,000 വ്യാജ ഫോൺ നമ്പരുകളാണു കണ്ടെത്തിയത്.

തടവുകാർ ‘അധ്യാപകർ’

ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയവരുമായ ‘വിദഗ്ധ തട്ടിപ്പുകാരിൽ’ നിന്നാണ് പുതിയ സംഘം വൈവിധ്യം നേടുന്നതെന്നാണി പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. ഇവർക്കു പരിചയമുള്ളത് ഏഴോ എട്ടോ ഇംഗ്ലിഷ് വാചകങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. കൈവശമുള്ള ‘ഇംഗ്ലിഷ് സ്റ്റോക്ക്’ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ സംഭാഷണം ഹിന്ദിയിലേക്കു മാറ്റും. ഇന്ത്യയിലാകെ പ്രതിദിനം 300–400 പേരെ ‘ട്രിപ്പിൾ ജംക്‌ഷനി’ൽനിന്നുള്ളവർ പറ്റിക്കുന്നുവെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. 3 ജില്ലകളിലായി 150ലേറെ ഗ്രാമങ്ങൾ. ഇവിടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഈ വർഷം ഇതുവരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എണ്ണായിരത്തിലേറെ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ.

ഡൽഹിയോടു ചേർന്നുള്ള ആൽവാർ– ബിവഡി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വ്യാജ ആധാർ, പാൻ കാർഡുകൾ തയാറാക്കി നൽകാൻതന്നെയുണ്ട് ആയിരത്തിലേറെപ്പേർ. ഇതുപയോഗിച്ച് സിം കാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയാണു ഇവരുടെ തട്ടിപ്പ്.അന്വേഷണം കാര്യമായി ഫലം കാണില്ല. പ്രദേശവാസികളും ഈ തട്ടിപ്പുകാർക്കൊപ്പമാണ്. അന്വേഷണത്തിനെത്തുന്ന പൊലീസ് സംഘത്തെ ഇവരും വഴിതെറ്റിക്കും. 2019 ജനുവരിയിൽ 566 സൈബർ ക്രൈമുകളാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെങ്കിൽ 2020 ജനുവരിയിൽ ഇതു 920ആയി. 2019 ജൂണിൽ 672 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതു, 2020 ജൂണായപ്പോൾ 1006 ആയി വർധിച്ചു. തട്ടിപ്പുകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍:

∙ പിഎം കെയർ ഫണ്ടിലേക്കു പണം നൽകണമെന്നതു മുതൽ മദ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്നതു വരെയുള്ള വ്യാജ തട്ടിപ്പുകൾ.

∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സമയത്ത് മരുന്ന്, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന പേരിലായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.

∙ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നായി വാങ്ങുന്ന സിംകാർഡുകളാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കാർഡുപയോഗിച്ച് 5–6 തവണ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം അതുപേക്ഷിക്കും.

∙ തട്ടിപ്പിലൂടെ സ്വന്തമാക്കുന്ന പണം പല പേയ്മെന്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യും. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കി തട്ടിപ്പിനു വേണ്ടി ഇവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു തുച്ഛമായ ഒരു തുക പ്രതിഫലമായി നൽകും.

ജംതാര വെബ്സീരീസിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: Netflix India

ജംതാരയുടെ കഥ

ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ജംതാര, രാജ്യത്തെ സൈബർ തട്ടിപ്പുകളുടെ തലസ്ഥാനമെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സീരിസ് പോലും ജംതാര എന്ന പേരിലെത്തി. രാജ്യത്തെ, 70 ശതമാനത്തോളം സൈബർ പണത്തട്ടിപ്പു കേസുകൾക്കും പിന്നിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരാണെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത്. ജനസംഖ്യയിൽ 39 ശതമാനവും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെ. നല്ല വീടുകളും സ്കൂളുകളും പരിമിതം. പക്ഷേ, കൂണുപോലെ മുളച്ചുപൊന്തുന്ന മൊബൈൽ കടകളും സൈബർ കഫേകളും. കേരളം ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ടോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് സംഘങ്ങളാണ് പലപ്പോഴായി ജംതാരയിലേക്ക് പ്രതികളെ തേടി എത്തിയിരുന്നത്. ആ യാത്രകളാണിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ജംക്‌ഷനിലേക്കു വഴിമാറിയിരിക്കുന്നതും.

