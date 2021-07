അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ അവിഹിത സന്തതിയെന്ന സങ്കൽപം നിലനിൽക്കില്ല: കോടതി

ബെംഗളൂരു ∙ വിവാഹേതര ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കും സർക്കാർ ജോലികളിൽ ആശ്രിത നിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഒരു വിവാഹം നിലനിൽക്കെ മറ്റൊന്നിനു നിയമസാധുത ഇല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും, ഇത്തരത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ അവിഹിത സന്തതികൾ എന്ന സങ്കൽപം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.വി നാഗരത്നയും എച്ച്.സഞ്ജീവ് കുമാറും ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി.

കർണാടക പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ (കെപിടിസിഎൽ) ആശ്രിത നിയമനം നിഷേധിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കനക്പുര സ്വദേശിയായ കെ.സന്തോഷ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണിത്. ലൈൻമാനായിരുന്ന പിതാവ് കബ്ബാലയ്യ 2014ൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയിലുള്ള മകൻ സന്തോഷ് ജോലിക്കായി അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും കെപിടിസിഎൽ അനുവദിച്ചില്ല.

English Summary : There may be illegitimate parents but no illegitimate children, says Karnataka High Court