ഉശിരുള്ളൊരു പെണ്ണിന്റെ കഥയാണിത്. ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നിട്ടും മൂന്ന് ആൺകൂട്ടുകാരും ‘പ്രഫഷനൽ ജെലസി’യോടെ നോക്കുന്ന പെണ്ണ്. പേര്– അന്ന, പൊലീസിലാണു പണി. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് എല്ലാവരും കോവിഡിന്റെ ദുരിതങ്ങളെ പഴിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ അന്നയ്ക്കു തിരക്കോടു തിരക്കായിരുന്നു. ഈ വർഷം അന്നയുടെ അന്വേഷണ മികവിൽ കൊല്ലം റൂറൽ പൊലീസ് തെളിയിച്ചത് അഞ്ചു കേസുകളാണ്. അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കൊലപാതകങ്ങളും. അന്ന എന്നും അങ്ങനെയാണ്. എത്ര വിദഗ്ധമായി നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങളിലും ദൈവം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക സൂചന മണത്തറിയുകതന്നെ ചെയ്യും.



ഡോഗ് നമ്പർ 285, കെനൈയ്ൻ ബറ്റാലിയൻ, കൊല്ലം റൂറൽ പൊലീസ് എന്ന വിലാസത്തിൽ ഈ അഞ്ചു വയസ്സുകാരി ജർമൻ ഷെപ്പേഡിനേ തേടി ഡിഐജി പി.പ്രകാശിന്റെ അനുമോദനക്കത്ത് എത്തിയതും അങ്ങനെയാണ്. അർജുൻ, ഹെക്ടർ, കെയ്റോ എന്നീ മൂന്ന് ആണുങ്ങൾക്കൊപ്പം അന്ന കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് റൂറൽ പൊലീസിന്റെ ശ്വാനപ്പട പൂർത്തിയാകുന്നത്. അർജുൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും ഹെക്ടർ ലഹരിവേട്ടയിലും ശ്രദ്ധയൂന്നുമ്പോൾ മോഷണം, കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ കേസുകളുടെ അന്വേഷണച്ചുമതലയാണ് അന്നയ്ക്കും കെയ്റോയ്ക്കും.



ട്രാക്കർ ഡോഗ് എന്ന നിലയിൽ അന്നയുടെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ലെന്ന് ഹാൻഡ്‌ലർമാരായ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാർ കൊല്ലം കിഴക്കേകല്ലട കൊടുവിള ഷൈനി മന്ദിരത്തിൽ എസ്.ഷൈലാൽ, ശാസ്താംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി വി. രതീഷ് എന്നിവർ പറയുന്നു. 2019ൽ ശാസ്താംകോട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇവർ ഓർക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ ഒരു ഓടയിൽ ഒരാഴ്ചയിലധികം പഴക്കമുള്ള ജീർണിച്ച മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയത്. മരിച്ചയാളിനെ തിരിച്ചറിയാനാകാതെ കുഴയുകയായിരുന്നു പൊലീസും നാട്ടുകാരും.



അന്ന പരിശീലകർക്കൊപ്പം. ചിത്രം: മനോരമ

മൃതദേഹത്തിനു സമീപത്തു കിടന്ന ഒരു കുടയുടെ മണം പിടിച്ച അന്ന നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കയറിച്ചെന്നത് മരിച്ചയാളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. പിന്നീട് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ അന്നയുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരിയായിരുന്നെന്നു ബോധ്യമായി. ഓടയ്ക്കു സമീപത്തെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തു പുല്ല് അരിയാൻ പോയ ആൾ താഴേക്കു വീണ് ഓടയിൽ തലയിടിച്ചു മരിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. 2021ലായിരുന്നു അന്നയുടെ സൂപ്പർ പെർഫോമൻസുകളിലേറെയും. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ അഞ്ച് കേസുകളിലും അന്ന തുമ്പുണ്ടാക്കി.



അന്നയുടെ കേസ് ഡയറിയിലൂടെ...



ഏരൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഗോപാലൻ എന്നയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അന്നയെ എത്തിച്ചത്. കൊലപാതക സ്ഥലത്തു കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഷർട്ടിന്റെ മണം പിടിച്ച അന്ന കൊലപാതകി പോയ വഴി പൊലീസിനു കൃത്യമായി കാട്ടിക്കൊടുത്തു. വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ടോർച്ച്, കഴുത്തു മുറുക്കി കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച തോർത്ത് എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ അന്ന ഒടുവിൽ കൊല നടത്തിയയാളിന്റെ വീട്ടിലേക്കും പൊലീസിനെ നയിച്ചു. രണ്ടു പേർ ചേർന്നാണ് മദ്യലഹരിയിൽ കൊല നടത്തിയതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി.



അന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തിൽ. ചിത്രം: മനോരമ

പൂയപ്പളളി സ്വദേശിനി ശാന്ത എന്ന അറുപത്തഞ്ചുകാരിയുടെ കൊലപാതകം. ശാന്തയുടെ സഹായിയായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ തിരോധാനം തുടക്കത്തിലെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ശാന്തയുടെ വീട്ടിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയ ഒറ്റ ചെരിപ്പിന്റെ മണം പിടിച്ചായിരുന്നു അന്നയുടെ യാത്ര. പോകുന്ന വഴിക്ക് അടുത്ത ചെരിപ്പ് പ്രദേശത്തെ കാട്ടിൽനിന്ന് അന്ന കണ്ടെത്തി. ഒടുവിൽ ചെന്നു നിന്നത് കൊലപാതകി സ്ഥിരമായി വിശ്രമിക്കുന്ന കവലയിലെ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ. അന്നയുടെ കൃത്യമായ സൂചനകളെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ശാന്തയുടെ സഹായിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



ചടയമംഗലം സ്വദേശി ഷിബു എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കാണാതാകുന്നു. നാലാം ദിവസം ഷിബുവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഷിബുവിനായി നാടുമുഴുവൻ നാലു ദിവസം തിരഞ്ഞ പൊലീസിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്രം കണ്ടെത്താനാണ് അന്നയെ കൊണ്ടുവന്നത്. അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അന്ന ഒടുവിൽ ഷിബുവിന്റെ താവളം കണ്ടെത്തി. ഇവിടെനിന്ന് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പൊലീസിനു ലഭിച്ചു.



പൂയപ്പള്ളി കരിലാഞ്ചിമുകൾ ആറ്റൂർക്കോണത്ത് മാർച്ച് 21നാണ് ഹാഷിം എന്നയാളെ കാണാതാകുന്നത്. പ്രദേശത്താകെ തിരഞ്ഞ വീട്ടുകാർ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വൈകിട്ട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. രണ്ടു ദിവസം തിര‍ഞ്ഞെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അന്നയുടെ സേവനം തേടുന്നത്. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ അന്ന ഹാഷിമിനെ ഒടുവിൽ കണ്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ഓടി, ഷെറഫുദ്ദീൻ എന്നയാളിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. വീടിനു പിന്നിലെ ചാണകക്കുഴിക്കടുത്തെത്തി നിലയുറപ്പിച്ചു. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ചാണകക്കുഴി പരിശോധിച്ച പൊലീസിനു ഹാഷിമിന്റെ മൃതദേഹം കിട്ടി.



കൊല്ലം റൂറൽ പൊലീസിലെ കെനൈയ്ൻ ബറ്റാലിയനിലെ ജർമൻഷെപ്പേഡ് അന്ന. ചിത്രം: മനോരമ

ശാസ്താംകോട്ടയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ സിസിടിവി ക്യാമറ നശിപ്പിക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്തേണ്ടതു പൊലീസിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമായിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് ഒടിഞ്ഞുവീണ സിസിടിവി ഉപകരണത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽനിന്നു മണം പിടിച്ച അന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറി അയയിൽ തൂക്കിയിരുന്ന പാന്റ്സ് കടിച്ചെടുത്തു. പാന്റ്സ് പരിശോധിച്ച പൊലീസിനു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സിസിടിവിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി. ലഹരിമൂത്ത് അകമം നടത്തിയ പ്രദേശത്തെ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ പിടിയിലുമായി.



അഞ്ച് വയസ്സാണ് അന്നയുടെ പ്രായം. ഇനിയും ഏറെക്കാലം അന്ന കള്ളന്മാരുടെയും കൊലപാതകികളുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുമെന്നതു തീർച്ച. ഹരിയാനയിൽ ഇന്തോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള അന്നയുടെ കിരീടത്തിൽ ഇനിയെത്ര പൊൻതൂവൽ എന്നു മാത്രമേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ!

English Summary: Tracker Dog Anna is A Crime Specialist; Solves Five Cases for Kollam Rural Police in COVID Period