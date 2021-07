ആലപ്പുഴ∙ അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് മഫ്ടിയിൽ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മോഷണ കേസ് പ്രതി തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ കനാലിൽ ചാടി. ഒട്ടേറെ മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതിയായ പൊക്കത്തിൽ പുതുവൽ നീർക്കുന്നം സ്വദേശി പൊടിമോനാണു കനാലിൽ ചാടിയത്.



നാട്ടുകാരുടെയും അഗ്നി രക്ഷാസേനയുടെയും സഹായത്തോടെ പ്രതിയെ പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടി. മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്ന് ബൈക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകളും മോഷ്ടിച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണു പ്രതി കനാലിൽ ചാടിയത്.

English Summary: Accused jumped into canal when police arrived to investigation