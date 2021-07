മഹാമാരിക്കിടെ ഒരു ആശ്വാസവാർത്ത; രൂപമാറ്റമില്ലാതെ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി

പാലക്കാട് ∙ കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി ഇനം കൊതുകുകളിൽ ഇത്തവണ വ്യാപക രൂപമാറ്റത്തിന് ഇടയാക്കിയില്ലെന്ന ആശ്വാസത്തിൽ ദേശീയ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം(എൻവിബിഡിസിപി). സിക രോഗബാധക്കിടയിലെ ഡെങ്കിപ്പനി സാധ്യത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ.

അതിനാൽ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി ഇത്തവണ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാനാണു സാധ്യതയെന്നു അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു. മഴ ശക്തമായതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ രോഗം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. അതേസമയം, മഴ കുറഞ്ഞു പെട്ടെന്നു വെയിലെത്തിയാൽ നേരെ തിരിച്ചാകും കാര്യങ്ങൾ .

ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകുകൾ കുള്ളൻ രൂപത്തിലേക്കു രൂപപരിണാമമുണ്ടായി അവ കൂടുതൽ പേരെ കടിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നതോടെയാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഡെങ്കിയും ചിക്കുൻഗുനിയയും വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇത്തവണ കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ചൂടും ഈർപ്പവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വന്നതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തെങ്കിലും മറ്റുജില്ലകളിലേക്കു വ്യാപിച്ചില്ല.

മൂന്നു ജില്ലകളിലും മുൻവർഷങ്ങളിലേതിനെക്കാൾ ഏറെക്കുറവാണ് രോഗവ്യാപനവും. തെക്കൻകേ‍രളത്തിൽ ചിലയിടത്ത് മഴ പിൻവലിയുകയും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ചിലയിടത്തു ഈഡിസ് ഈജിപ്തിക്കു രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായിതുടങ്ങിയെന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ആരോഗ്യവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനിക്കുള്ള സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്.

∙ ‘പകൽ കടിയന്മാർ’, വിനയായി മഴ

സാധാരണ വേനൽമഴക്കാലത്താണു ഈഡിസ് ഈജിപ്തി പരിണമിച്ച് കുള്ളൻ രൂപത്തിലാവുക. ഇത്തവണ വേനൽക്കാലത്തിനിടയിലും മഴ പ്രാദേശികമായി ഇടവിട്ട് പെയ്തതിനാൽ കൊതുകു ലാർവകൾ കുത്തിയൊലിച്ചുപോകാൻ വഴിയൊരുങ്ങി. കടുത്തവേനൽ കുറഞ്ഞതാണ് ഈജിപ്തിയുടെ രൂപമാറ്റത്തിന് തടയിട്ടതെന്നാണു നിഗമനം.

പൊതുവേ നഗരമേഖലകളിൽ ഏറെ കാണുന്ന ‘പകൽ കടിയൻ’ കൊതുകുകളാണ് ഈ ഇനത്തിലുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സിക രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായ കൊതുകുകൾ മാസങ്ങളായി പണിപൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലെ കെട്ടിക്കിടന്ന വെളളത്തിലും മറ്റുമായി വലിയതോതിൽ പെരുകിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സിക പരത്തിയത് ഈഡിസ് ഈജിപ്തിയാണോ, അൽബോപറ്റിക്സ് കൊതുകുകളാണോ എന്നു ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ പരിശോധനകളുടെ ഫലം വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ആൽബോപിറ്റക്സ് കൊതുകുകൾ കൂടുതലുളള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു സിക റിപ്പോർട്ടുചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് നിഗമനം.

∙ രക്തദാഹിയായി പെൺ ഈഡിസ്

മുൻവർഷങ്ങളെക്കാൾ ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് കൊതുകുജന്യരോഗങ്ങൾ കുറവാണ്. സാധാരണ കാലവർഷത്തിന്റെ ആംരഭത്തിനു മുൻപ് ചിക്കുൻഗുനിയ ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമാകുമായിരുന്നു. കനത്തമഴയിൽ കൊതുകുമുട്ടകൾ കുത്തിയൊലിച്ചുപോകുന്നതു കൊതുകു പെരുകൽ തടയുന്നുണ്ട്.

ഈഡിസ് ഈജിപ്തിയിൽ പെൺകൊതുകുകളാണ് വൈറസ് പരത്തുന്നത്, കൂടുതൽ രക്തദാഹികളും അക്രമകാരികളുമാണ് അവയെന്ന് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. മുട്ടമുതൽ ശരാശരി 28 ദിവസമാണ് ശരാശരി ആയുസ്. എന്നാൽ ചോരകുടിക്കാനും ദഹിക്കാനും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ളവ.

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവ ഒന്നരമാസം വരെ ജീവിക്കും. 500 മീറ്റർവരെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജനം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതിനാൽ ചോരതേടി അത്രയൊന്നും യാത്രചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഇവയ്ക്കില്ല.

ആൺകൊതുകുകൾ മൃദുവായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നു നീരൂറ്റിക്കുടിച്ചാണ് കൂടുതലും വിശപ്പടക്കുന്നതെങ്കിൽ പെൺകൊതുകിനു ചോരതന്നെ ഏറെയിഷ്ടം. കുള്ളൻ രൂപമാകുന്നതോടെ ഇവയുടെ ചുറുചുറുക്കും ചോര ദഹിക്കാനുളള കഴിവും വർധിക്കും. അതിനാൽ മനുഷ്യരെ മാറിമാറി കടിച്ചാണു അതു വിശപ്പുമാറ്റുക. കൂടുതൽപേരുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് കടന്നുകൂടാനുള്ള സാഹചര്യമാകും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുക. വലിപ്പം കുറയാത്ത കൊതുകുകൾക്കു ദഹനശക്തി കുറയുമെന്നതിനാൽ കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറയുമെന്നാണു നിഗമനം.

∙ ബയോളജിസ്റ്റുകളില്ല, ജില്ലാ ഓഫിസർമാരും

ഈഡിസ് ഈജിപ്തി ശരാശരി 150 മുട്ട വരെ ഇടും. യോജിച്ച കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മുട്ട മുഴുവൻ വിരി‍ഞ്ഞിറങ്ങും. സികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരിശോധന നടത്തിയ ഒരു കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിൽ ലക്ഷത്തിലധികം ലാർവകളാണ് എൻവിബിഡിസിപി സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ‌

യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊതുകുനശീകരണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സിക ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ കേന്ദ്രവിദഗ്ധസംഘം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതായാണു വിവരം. പ്രതിരോധപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം കൂടാതെ തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എൻവിബിഡിസിപി ലാബുകളിലും പരിശോധനക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു പരിഹരിക്കാൻ സിക വ്യാപനത്തിനിടയിലും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ എട്ടു ജില്ലകളിൽ ബയോളജിസ്റ്റുകളുടെയും നാലു ജില്ലകളിൽ വെക്ടർ കൺ‍ട്രോൾ ജില്ലാ ഓഫിസറുടെയും തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ കൊതുകു നശീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആളില്ലെന്ന സ്ഥിതിയാണ്. അതിനാൽ മഴക്കാലത്തിനു മുൻപ് കൊതുകുനശീകരണത്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും ഇത്തവണ ഊർജിതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണു പരാതി.

