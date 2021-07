തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ ആന്‍ഡ് മാനേജിങ് ഡയക്ടറായി ഊർജ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി.അശോകിനെ നിയമിച്ചു. എൻ.എസ്.പിള്ള വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലാണു നിയമനം.



1998 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശോക് ഊർജ–ജലവിഭവ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി, വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ, കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, ജലനിധി ഡയറക്ടർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടൻ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ജല മാനേജ്മെന്റിലും റ്റ്യൂറിനിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രമീമാംസയിലും ബിരുദങ്ങൾ നേടി. വെറ്ററിനറി സയൻസിന്റെ ചരിത്രമടക്കം 4 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഐഎഎസ് അസോസിയേഷൻ അധ്യക്ഷനാണ്.

English Summary: B Ashok appointed as Chairman and Managing Director of KSEB