സംഗീത ലക്ഷ്മണയ്ക്കെതിരെ നടപടി ആരംഭിക്കാൻ ബാർ കൗൺസിൽ തീരുമാനം

കൊച്ചി∙ അഭിഭാഷക സംഗീത ലക്ഷ്മണയ്ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിക്കാൻ ബാർ കൗൺസിൽ തീരുമാനം. ദുഷ്പെരുമാറ്റത്തിന് അഭിഭാഷക നിയമം 1961 സെക്‌ഷൻ 35 പ്രകാരമാണു നടപടി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലർക്കും എതിരെ ദീർഘനാളായി ഇവർ അഭിഭാഷകയ്ക്കു ചേരാത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരണം നടത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതാണു നടപടിക്കാധാരം. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവയിലെത്തിയ ആനി ശിവയെ ഇവർ അധിക്ഷേപിച്ചതു വിമർശനത്തിനു വഴിവച്ചിരുന്നു.



ബാർ കൗൺസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർക്കു നോട്ടിസ് അയച്ചു വിശദീകരണം തേടുന്നതാണു തുടർ നടപടി. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്നു കണ്ടാൽ അച്ചടക്ക കമ്മിറ്റിക്കു വിടും. ഇവരുടെ വാദം കേട്ട ശേഷം കുറ്റം ചെയ്തതു കണ്ടെത്തിയാൽ അച്ചടക്കക്കമ്മിറ്റി നടപടിക്കു ശുപാർശ ചെയ്യും. ബാർ കൗൺസിൽ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും അച്ചടക്കക്കമ്മിറ്റിക്കു ശുപാർശ ചെയ്യാറ്. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് എൻറോൾമെന്റ് റദ്ദാക്കാനും കൗൺസിലിന് അധികാരമുണ്ട്. അച്ചടക്ക കമ്മിറ്റി നടപടി എടുത്ത ശേഷം ബാർ കൗൺസിലറിനെ അറിയിക്കുകയാണു ചെയ്യുക. സാധാരണ നിലയിൽ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. ഏതാനും മാസങ്ങളൊ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങള്‍ വരെയോ കുറ്റം ചെയ്തവരെ ജോലിയിൽ നിന്നു മാറ്റിനിർത്തുന്നതും പതിവാണ്. അച്ചടക്ക നടപടിക്കു വിധേയരായവർക്ക് ഇതു പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര ബാർ കൗൺസിലിൽ അപ്പീൽ നൽകാം.

തൊഴിൽ നൈതികതയ്ക്കു ചേരാത്ത നടപടികൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ബാർ കൗൺസിലിനു സ്വമേധയാ അച്ചടക്ക നടപടിയിലേയ്ക്കു നീങ്ങാൻ അധികാരമുണ്ട്. പത്രവാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊ പരാതിയിൻമേലോ കൗൺസിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്. അഭിഭാഷകരുടെ ദുർവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയൊ ആരെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിക്കു പരാതി നൽകുകയൊ ചെയ്താൽ ബാർകൗൺസിലിനു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് റഫർ ചെയ്യുന്നതും പതിവാണ്. അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിക്കു തന്നെ സുവോമോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.

അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ പോലും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഗീത ലക്ഷ്മണ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് സംഗീത ലക്ഷ്മണയ്ക്കു വിനയായിരിക്കുന്നത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആനി ശിവയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ അധിക്ഷേപിച്ചും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടതു വിവാദമായിരുന്നു.

ഇന്നു ചേർന്ന ബാർ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ കീഴ്ക്കോടതികളിലെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചായി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഹൈക്കോടതിക്കും നിവേദനം നൽകാൻ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കോടതികളിലെ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ ജുഡീഷ്യൽ ജീവനക്കാരെ സംയോജിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

