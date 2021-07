യുഎസ് റാപ്പർ ബിസ് മാർക്കി അന്തരിച്ചു; ഓർമകളിൽ ‘ജസ്റ്റ് എ ഫ്രണ്ട്’

ന്യൂയോർക്ക് ∙ അമേരിക്കൻ റാപ്പറും ഡിജെയുമായ ബിസ് മാർക്കി (57) അന്തരിച്ചു. കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കടുത്ത പ്രമേഹ ബാധിതനായിരുന്നു. 1989ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ജസ്റ്റ് എ ഫ്രണ്ട്’ എന്ന ഗാനം ടോപ് ചാർട്ടുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചതോടെയാണ് മാർക്കി പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്.

‘പിക്കിൻ ബൂഗേഴ്സ്’, ‘ചൈനീസ് ഫുഡ്’ തുടങ്ങിയവയും ഹിറ്റായി. മാർസൽ ഹാൾ എന്നാണ് യഥാർഥ പേര്. ‘ക്ലൗൺ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഹിപ് ഹോപ്’ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ന്യൂയോർക്ക് സ്വദേശിയായ മാർക്കിയുടെ മരണത്തിൽ മേയർ ബിൽ ഡേ ബ്ലാസിയോ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

English Summary: Biz Markie, Rapper Known For "Just A Friend," Dies At 57