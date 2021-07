‘കറുത്ത കാറിൽ മഫ്ലർ കെട്ടി മാണി; ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ഇടത് ചാരന്മാരുടെ സഹായം’

കോട്ടയം∙ ‘എൽഡിഎഫിലെ എന്റെ ചാരന്മാരാണ് അവർ കെട്ടിയ കോട്ട തകർത്ത് കെ.എം.മാണിക്കു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്’- മുൻ ചീഫ് വിപ്പായ പി.സി.ജോർജ് പറയുന്നു. ആരാണ് ആ ചാരന്മാർ? അവരുടെ പേര് പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നും ജോർജ്.

കയ്യാങ്കളി നടന്ന അന്ന് നിയമസഭയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്?



ഞങ്ങൾ‌ നടത്തിയ കൃത്യമായ ഓപറേഷൻ മൂലമാണ് കെ.എം.മാണിക്ക് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അന്നു ഞാൻ ചീഫ് വിപ്പാണ്. ഞാൻ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, കെ.എം. മാണി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് ഓപറേഷൻ വിവരം അറിയാമായിരുന്നത്. തലേന്ന് രാത്രി കറുത്ത കാറിൽ മഫ്ലർ തലയിൽ കെട്ടി കെ.എം. മാണി നിയമസഭയിൽ എത്തി താമസിച്ചു.

കെ.എം.മാണി, ജോസ് കെ.മാണി

യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരോ മന്ത്രിമാരോ പോലും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സീറ്റിന്റെ രണ്ടു സീറ്റ് അപ്പുറത്ത് മാണിയുടെ മൈക്ക് വച്ചു. ഒരു കോഡ്‌ല‌സ് കോളർ മൈക്ക് മാണിയുടെ ഷർട്ടിലും ഘടിപ്പിച്ചു. അവിടെ നടന്ന കയ്യങ്കളി നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ. ഇതിനിടെ സ്പീക്കർ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. മാണി അവതരിപ്പിച്ചു.

കെ.എം. മാണി തലേന്ന് നിയമസഭയിൽ വരുമെന്ന് എന്തു കൊണ്ട് സിപിഎം അറിഞ്ഞില്ല. സിപിഎം ആസൂത്രണം പാളിയോ?

ഇല്ല. സിപിഎം വലിയ ആസൂത്രണമാണ് നടത്തിയത്. പക്ഷേ സിപിഎമ്മിലും സിപിഐയിലും എനിക്കു ചാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൃത്യമായി വിവരം നൽകി. നിയമസഭയിൽ തടയാൻ 5 വനിതാ എംഎൽഎമാരെ ഒരുക്കും. മാണിയെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തടയാൻ കോർപറേഷൻ മേഖലയിലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരുമുണ്ട്. പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വഴിയിൽ തടയാനാണ് തീരുമാനം. ഈ വിവരം ചാരന്മാർ എനിക്കു നൽകി. ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനുള്ള വരവിന്റെ ഫോട്ടോ സെഷനും മറ്റുമുള്ളതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കില്ല. വീട്ടിൽനിന്നുതന്നെ പുറപ്പെടും എന്നു ഞങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചു.

ആ ചാരന്മാർ ആരാണ്? സിപിഎം, സിപിഐ നേതാക്കൾ ആണോ, അതോ ഘടക കക്ഷിയുടെ അംഗങ്ങളോ?

പിണറായി വിജയൻ, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണൻ

സിപിഎമ്മിലും സിപിഐയിലും എന്റെ ചാരന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ പേരു പറയില്ല.

മാണി അഴിമതിക്കാരനെന്ന സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാർ തിരുത്തിയല്ലോ. സർക്കാരിനെതിരെയാണ് സമരം നടത്തിയത് എന്നാണു വിശദീകരണം. ഇതു ശരിയാണോ?

അല്ലല്ലോ. സമരം കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. ഞാൻ നേരിട്ട് പലവട്ടം ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ച നടത്തി. പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായി സംസാരിച്ചു. ഇരുവരും വഴങ്ങിയില്ല. അവരുടെ നിർദേശം ഇതാണ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചാൽ തടയില്ല. അക്കാര്യം ഞാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും മറ്റ് നേതാക്കളെയും അറിയിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സമ്മതിച്ചില്ല. ബജറ്റ് ധനമന്ത്രിയുടെ അവകാശമാണ്. മാത്രമല്ല ഫിനാൻസ് ബില്ലുമുണ്ട്. അന്ന് കേരളം മുഴുവൻ ‘കോഴമാണി’ എന്നു വിളിച്ചു സമരം ചെയ്തവരാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെന്നു പറയുന്നത്.

സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റിയല്ലോ. അത് ജോസ് കെ. മാണിയുടെ വിജയമല്ലേ? അഴിമതിക്കാരൻ എന്നു വിളിച്ചവരെക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വിളിപ്പിച്ചില്ലേ?

മാണിയുടെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ നിയമസഭയിൽ നടന്ന അതിക്രമത്തിൽ നിന്ന്.

സർക്കാർ ഒരു നിലപാടും മാറ്റിയിട്ടില്ല. വാദത്തിനിടെ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. മയപ്പെടുത്തി. അത് ജോസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. സുപ്രീംകോടതിയിൽ എഴുതി കൊടുത്തത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. കേസ് ഇനിയും വഷളാകും. ജോസിന് വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം അതല്ല. കെ.എം. മാണിയെ സ്നേഹിച്ചവർ ജോസിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ നിന്നു. അതാണ് വിജയത്തിനു കാരണം. ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി കെ.എം. മാണിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അവർ സഹിക്കില്ല.

കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സർക്കാരിന് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും. പി.സി. ജോർജും പണ്ട് മൈക്ക് അടിച്ചു തകർത്തിട്ടില്ലേ?

ചെയ്ത കാര്യം സിപിഎം അംഗീകരിക്കണം. നിയമസഭയ്ക്കു വന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ പണം എകെജി സെന്റർ അടയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് കേസിൽനിന്ന് ഊരണം. ഞാനും മൈക്ക് അടിച്ചു തകർത്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ണപ്പുറത്ത് കുടിയിറക്ക് നടത്തുമെന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സബ്‌മിഷൻ ഉന്നയിച്ചത്. കുടിയിറക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ മൈക്ക് അടിച്ചു തകർത്തു. ഒരാളെയും ഇറക്കില്ലെന്നു വെല്ലുവിളിച്ചു. സ്പീക്കർ എനിക്കു പിഴയിട്ടു. ഞാനത് അടയ്ക്കാൻ തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്പീക്കർ മാപ്പു നൽകി. കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി വരട്ടെ. മന്ത്രിസഭയിലെ പലരും രാജി വയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

അന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കെ.എം. മാണിക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയതിൽ ഇപ്പോൾ വിഷമമുണ്ടോ?

ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആത്മാർഥതയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ശൈലി.

English Summary: New Revelations by PC George on KM Mani's Budget Presentation