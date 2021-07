അടുത്ത റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് പുതിയ രാജ്പഥിലൂടെ; ‘ജനത്തിന് അഭിമാനമാകും’

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് പുതിയ രാജ്പഥിലായിരിക്കും നടക്കുകയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതി പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ മുതൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പണി ഈ നവംബറിൽ പൂർത്തിയാകും. ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാകുന്ന സെൻട്രൽ വിസ്ത അവന്യൂവാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിർമാണം വിലയിരുത്തിയശേഷം കേന്ദ്ര ഹൗസിങ്, അർബൻ അഫയേഴ്സ് മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്പഥ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയുള്ള അണ്ടർപാസുകളുടെ നിർമാണം, ഭൂമിക്കടിയിൽ മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, പൂന്തോട്ട നിർമാണം, പാർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലനിർമാണം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘കൃത്രിമ തടാകങ്ങൾക്കു മുകളിലൂടെ 12 പാലങ്ങളാണ് പണിയുന്നത്. രാജ്പഥ് സന്ദർശിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച അനുഭവമാണ് ലഭിക്കുക’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

