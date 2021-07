‘അതിൽ സത്യമില്ല’; രാജിവച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ. നേതൃമാറ്റമുണ്ടാകുമോയെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, അതിൽ ഒരു സത്യവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ എന്നിവരെ യെഡിയൂരപ്പ ഡൽഹിയിലെത്തി വെള്ളിയാഴ്ച സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മകൻ വിജയേന്ദ്രയ്ക്കൊപ്പമാണ് യെഡിയൂരപ്പ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്.



കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം, തന്റെ ഡൽഹി സന്ദർശനം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും ദേശീയ, സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി അരമണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞു. അമിത് ഷാ, രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ജെ.പി.നഡ്ഡ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വ്യക്തമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമോ അതോ മറ്റൊരു പിൻഗാമിയുണ്ടാകുമോയെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി പദവി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു സൂചിപ്പിച്ച യെഡിയൂരപ്പ, മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നു ദേശീയ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അവർ പറയുന്നത് പിന്തുടരേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. നേതൃത്വമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

