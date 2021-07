തിരുവനന്തപുരം ∙ മുട്ടിൽ മരംമുറി സംബന്ധിച്ച ഫയലിലെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പുറത്തു നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ച് വിവരാവകാശ കമ്മിഷന് പരാതി. ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടി വിവരാവകാശ നിയമം അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എ.ജയതിലകിനെതിരെയാണ് പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഫയലിലെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട അഭിഭാഷകനും കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയുമായ സി.ആര്‍.പ്രാണകുമാറാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. വിവരാവകാശ വിഭാഗത്തിന്‍റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെ തസ്തിക മാറ്റുകയും നിര്‍ബന്ധിത അവധിയില്‍പോകാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary : Complaint against Revenue Principal sectretary to RTI commission in Muttil tree felling case