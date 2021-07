സിദ്ദു നേതൃത്വത്തിലെത്തിയാൽ പാർട്ടി പിളരും; സോണിയയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി അമരീന്ദർ

അമൃത്സർ∙ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നേതാവായ നവ്‌ജോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതി മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്. സിദ്ദുവിനെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാക്കിയാൽ അതു സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കത്തെന്നാണ് സൂചന.

‘സിദ്ദുവിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി കോൺഗ്രസിന്റേതല്ല. പഴയകാല പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ അതു ചൊടിപ്പിക്കും. ഇതുകാരണം കോൺഗ്രസ് വിഭജിക്കപ്പെടും.’ – കത്തിൽ അമരീന്ദർ സിങ് പറയുന്നു. അതേസമയം, കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാജ്കുമാർ വെർക, പാർട്ടിയിലും മന്ത്രിസഭയിലും വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം എത്രത്തോളം വേണമെന്നതിന്റെ കുറിപ്പാണ് കത്തിലുള്ളതെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

വെള്ളിയാഴ്ച സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഡൽഹിയിലെ അവരുടെ വസതിയിൽവച്ച് സിദ്ദു കണ്ടിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസിന്റെ പഞ്ചാബ് ഇൻ ചാർജായ ഹരീഷ് റാവത്തും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിലെ അഴിച്ചുപണിയലിന്റെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച.

അന്തിമതീരുമാനം സോണിയ ഗാന്ധി എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു യോഗശേഷം ഹരീഷ് റാവത്ത് അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതിനുപിന്നാലെ സിദ്ധുവിന്റെ അനുയായികൾ പഞ്ചാബിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടുകയും പരസ്പരം മധുരം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാതെയാണ് സിദ്ദു സോണിയയുടെ വീട്ടിൽനിന്നു മടങ്ങിയത്.

അമരീന്ദർ – സിദ്ദു തർക്കവും പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഹരീഷ് റാവത്ത് ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ തീരുമാനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനാൽത്തന്നെ സിദ്ദുവിനെ പഞ്ചാബ് അധ്യക്ഷനാക്കി നിയമിച്ചുവെന്ന വാർത്തകൾ റാവത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സിദ്ദുവിനെ അധ്യക്ഷനാക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെക്കൂടി നിയമിക്കണമെന്നും ഒരാൾ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ളയാളും മറ്റേയാൾ ഹിന്ദുവും ആയിരിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: Sidhu's Elevation Will 'Split Party', Amarinder Singh's Warning in Letter to Sonia