‘ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖിയുടെ മരണത്തിൽ ഖേദമുണ്ട്; എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയില്ല’

കാണ്ടഹാർ ∙ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖി കൊല്ലപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് താലിബാൻ. താലിബാനും അഫ്ഗാന്‍ സേനയും തമ്മില്‍ കാണ്ടഹാറിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിലാണ് പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായ, റോയിട്ടേഴ്സ് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ ചീഫ് ഫൊട്ടോഗ്രഫർ സിദ്ദീഖി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

‘ആരുടെ വെടിവയ്പിലാണ് സിദ്ദീഖി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും അറിയില്ല. യുദ്ധമുഖത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന എതു മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കണം. അവരുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കും. സിദ്ദീഖിയുടെ മരണത്തിൽ ഞങ്ങള്‍ക്കും ഖേദമുണ്ട്’ – താലിബാൻ വക്താവ് സബിയുല്ല മുജാഹിദ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണു കാണ്ടഹാർ താവളത്തിൽനിന്നുള്ള അഫ്ഗാൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം സംഘർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി സിദ്ദീഖി യുദ്ധമുഖത്തേക്കു പോയത്. താലിബാൻ ബുധനാഴ്ച പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ അഫ്ഗാൻ സേന മുന്നേറുമ്പോൾ രാവിലെ സിദ്ദീഖിയുടെ കൈയ്ക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. തുടർന്ന് വൈദ്യസഹായം നൽകി. അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരികളുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണു താലിബാൻ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നു റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

