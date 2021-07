മൂന്നാർ∙ ഇടുക്കി ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട്‌ പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു. കർണാടക സ്വദേശിയായ ഡോ. ആഷിഷ്‌ (48), ചെണ്ടുവരൈ എസ്‌റ്റേറ്റ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ മാനേജർ ഗോകുൽ (32) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്‌. പെരിയകനാൽ ടാറ്റ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടറാണ്‌ ആഷിഷ്‌. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴോടെ അവധി ദിവസം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു നാല്‌ പേരടങ്ങിയ സംഘം.

ആഷിഷ്‌ മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ടു രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഗോകുലും അപകടത്തിൽപെട്ടത്‌. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓടിക്കൂടിയ പ്രദേശവാസികൾ ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം കരയ്‌ക്കെത്തിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Two drowned to death in Anayirankal Dam