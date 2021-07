രണ്ട് എംഎച്ച്–60ആർ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ യുഎസ് കൈമാറി; 22 എണ്ണംകൂടി ഇന്ത്യ വാങ്ങും

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യ – യുഎസ് പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് നാവികസേന ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എംഎച്ച്–60ആർ മൾട്ടി റോൾ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ കൈമാറി. യുഎസ് സർക്കാരുമായുള്ള വിദേശ സൈനിക കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ നിർമിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലെ 24 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുക. 24 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറാണ് ചെലവു വരുന്നത്.

ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററാണ് എംഎച്ച്–60ആർ. യുഎസിലെ സാൻ ഡിയഗോയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അംബാസഡർ തരൺജിത് സിങ് സന്ധു പങ്കെടുത്തു. ഹെലിക്കോപ്റ്റർ പറത്തുന്നതിനായി ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംഘം യുഎസിൽ പരിശീലനത്തിലാണ്.

ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ആഴ്ചകൾക്കുമുൻപ് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

