വകുപ്പിനെ സെക്രട്ടറിക്ക് തീറെഴുതിയോ എന്ന് സതീശൻ; എല്ലായിടത്തും ഇടപെടേണ്ട: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ.രാജനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. മുട്ടില്‍ മരംമുറി രേഖകള്‍ വിവരാവകാശ പ്രകാരം നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത സംഭവത്തിലാണ് വിമർശനം. റവന്യൂമന്ത്രി വകുപ്പില്‍ നടക്കുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടോയെന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ സതീശന്‍ ചോദിച്ചു.

സെക്രട്ടറിക്ക് വകുപ്പ് അടിയറവു വച്ചോയെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു. സതീശന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ, ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരായ നടപടി അറിഞ്ഞില്ലെന്നു മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. മന്ത്രി ഇടപെടേണ്ട പ്രശ്നമെങ്കില്‍ ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വയനാട്ടിലെ മുട്ടിൽ മരംകൊള്ള സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ റവന്യൂ വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഒ.ജി.ശാലിനിയുടെ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ.ജയതിലക് ആണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ നടപടി ശ്രദ്ധയിൽ‌പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary: VD Satheesan and K Rajan on Action Against OG Salini