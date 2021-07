ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സീന് 17 യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരം. ഓസ്ട്രിയ, ഫ്രാന്‍സ്, ബെല്‍ജിയം, ബള്‍ഗേറിയ, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, ജര്‍മനി, ഗ്രീസ്, ഹംഗറി, ഐസ് ലന്‍ഡ്, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ലാത്വിയ, മാള്‍ട്ട, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, സ്ലൊവേനിയ, സ്‌പെയിന്‍, സ്വീഡന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത സ്വിറ്റ്സർലൻഡും അംഗീകാരം നൽകി.

കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സീന്‍ രണ്ട് ഡോസും സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി പ്രവേശനാനുമതി ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയിലെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഫ്രാൻസ് യാത്രാനുമതി നൽകിയത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ വാക്സീൻ പാസ്പോർട്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം യൂറോപ്പിൽ നിർമിച്ച വാക്സീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചവർക്കു മാത്രമേ യാത്രാനുമതി നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനെതിരെ ലോകവ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഇന്ത്യന്‍ വാക്‌സീനുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു.

യുകെ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും ആഫ്രിക്കയും കോവിഷീൽഡ് നേരത്തേ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റലി അടക്കമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ കോവിഷീൽഡിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ തയാറായില്ലെന്ന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേധാവി അദാർ പൂനവാല പറഞ്ഞു. വൈകാതെ തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകാരം നൽകും. അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടല്ല പല രാജ്യങ്ങളും അംഗീകാരം നൽകിയത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരമുള്ളതിനാലാണ് യുഎസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കോവിഷീൽഡിന് അനുമതി നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

