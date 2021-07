കോഴിക്കോട് ∙ പാറോപ്പടി സ്വദേശിക്കു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമെന്ന് സംശയം. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ ഒരേസമയം പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി നിര്‍ണായക രേഖകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. പാറോപ്പടി, മലാപ്പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ വീടുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഓഫിസുകളിലുമായിരുന്നു റെയ്ഡ്.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി ടി.പി.ശ്രീജിത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. കോഴിക്കോട്ടെ വ്യവസായികള്‍ക്കു മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരില്‍ ഭീഷണിക്കത്ത് അയച്ച കേസിലാണു നടപടി. മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പണം നല്‍കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ ബിസിനസ് തകര്‍ക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കത്തിലെ സന്ദേശം.

കോഴിക്കോടുനിന്നു കാര്‍മാര്‍ഗം വയനാട്ടില്‍ എത്തി റജിസ്ട്രേഡ് ആയാണു ഭീഷണിക്കത്ത് അയച്ചത്. സിസിടിവിയില്‍നിന്നു ലഭിച്ച സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇയാളുടെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലും ഫ്ലാറ്റിലും പരിശോധന നടത്തിയ അന്വേഷണസംഘം ചില രേഖകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

കത്തയച്ചതിനു പിന്നില്‍ ഒരാള്‍ കൂടിയുണ്ട്. ഇയാള്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചിലും ഊര്‍ജിതമാക്കി. ഇവര്‍ക്കു മാവോയിസ്റ്റുകളുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വന്നശേഷമേ അറസ്റ്റുള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടിയിലേയ്ക്കു കടക്കൂ. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരില്‍ ഇവര്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയാണോ എന്നു സംശയമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Man suspects maoist relation, police raid in various places of Kozhikode