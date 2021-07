18 മുതൽ 21 വരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും 23 വരെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും കനത്ത മഴ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ മാസം 18 മുതൽ 21 വരെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐഎംഡി) പ്രവചനം. ജൂലൈ 23 വരെ രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും ശക്തിയേറിയ മഴ കിട്ടും. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്നും ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.

ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അപകടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ജമ്മു, കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ഗിൽജിത്ത്, ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ, മുസഫറാബാദ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ ഹിമാലയൻ പ്രദേശത്തും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, വടക്കൻ മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് 18 മുതൽ 21 വരെ അതിശക്തമായ മഴ കിട്ടുക.



ഉത്തരാഖണ്ഡിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ 18നും 19നും ഇടയ്ക്ക് അതിശക്തമായ മഴയാണു പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറും തെക്കുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ ലഭിക്കും. അടുത്ത 5–6 ദിവസം പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും സമീപങ്ങളിലും ശക്തമായി മഴ പെയ്യും. കൊങ്കൺ പ്രദേശം, ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടകയുടെ തീരപ്രദേശം, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 18നും 19നും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.



