‘അഫ്ഗാനിൽ ഇന്ത്യ നിക്ഷേപിച്ച 3 ബില്യൻ ഡോളർ നശിക്കുമോ’; ചോദ്യമുയർത്തി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ എംപി. സർക്കാരിന്റെ ആഭ്യന്തര, വിദേശ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണു തരൂർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാർ നയം തെറ്റാണ്. രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിനു വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ വരിനില്‍ക്കുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുദ്ധം തകർത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ആധിപത്യം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്താണെന്നും തരൂർ ചോദിച്ചു. ‘എവിടേക്കാണ് ആ രാജ്യം (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ) ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? നമ്മുടെ നികുതിദായകരുടെ 3 ബില്യൻ ഡോളറാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. താലിബാൻ തിരികെ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അതെല്ലാം നശിക്കുമോ? ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്’– തരൂർ പറഞ്ഞു.

ദെലാറാമിനും സല്‍മ അണക്കെട്ടിനും ഇടയിലുള്ള 218 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള റോഡ്, അഫ്ഗാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി മൂന്ന് ബില്യൻ ഡോളറാണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും അഫ്ഗാൻ വിഷയവുമാകും കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായി ഉയർത്തുക എന്നാണ് തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



