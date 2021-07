മാർത്തോമ്മാ സഭയിൽ 2 സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർ രണ്ടാം തവണ

പത്തനംതിട്ട∙ മാർത്തോമ്മാ സഭയിൽ ഒരുമിച്ചു രണ്ടു സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാം തവണയാണ്. 1978ലായിരുന്നു ആദ്യ സംഭവം. അതേസമയം വ്യത്യസ്ത സമയത്തു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ ഒരേസമയം സഫ്രഗൻമാരായിരുന്ന അവസരങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്.



1978ൽ സഫ്രഗൻമാരായത് ഒരുമിച്ച് 1953ൽ എപ്പിസ്കോപ്പാമാരായവരാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ സഫ്രഗൻമാരായത് 1989ലും 1993ലും എപ്പിസ്കോപ്പാമാരായവരാണ്. മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന മേൽപട്ടക്കാരനാണ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത. സഹായ മെത്രാൻ എന്ന അർഥത്തിലാണ് ‘സഫ്രഗൻ’ എന്ന ഇംഗ്ലിഷ് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്.

സഫ്രഗനായി ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടെങ്കിൽ സഫ്രഗന്മാരിൽ സീനിയർ ആയിരിക്കും മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ പിൻഗാമിയാകുക. കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ മാർത്തോമ്മാ സഭ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഇൗ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

തീത്തൂസ് ഒന്നാമൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്നപ്പോൾ തീത്തൂസ് രണ്ടാമൻ ‘സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ’ ആയി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തീത്തൂസ് രണ്ടാമൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഏബ്രഹാം മാർത്തോമ്മാ 1917 ഡിസംബർ 27ന് വാഴിക്കപ്പെട്ടതു തന്നെ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിട്ടാണ്. ഏബ്രഹാം മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പിൻഗാമിയായി വന്നത് രണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പാമാരിൽ സീനിയറായ യൂഹാനോൻ മാർ തീമോത്തിയോസ് ആയിരുന്നു.



ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കാലത്ത്് ഡോ. അലക്‌സണ്ടർ മാർ തെയോഫിലോസ് 1974 ജനുവരി 19ന് സഫ്രഗൻ ആയി. 1976ൽ അദ്ദേഹം മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തയായതിനെ തുടർന്ന് 1978 മേയ് 9ന് രണ്ടു പേർ സഫ്രഗൻമാരായി – ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ്, ഡോ. ഫീലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്‌റ്റം.



പിന്നീട് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരായത് ഡോ. ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയോസ് (1999 മാർച്ച് 15), ഡോ. സഖറിയാസ് മാർ തെയോഫിലോസ് (2004 ജൂലൈ 3), ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് (2015 സെപ്റ്റംബർ 5), ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ തീയഡോഷ്യസ് (2020 ഫെബ്രുവരി 18) എന്നിവരാണ്.

സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരായിരുന്ന ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് (1984 നവംബർ 27), ഡോ. സഖറിയാസ് മാർ തെയോഫിലോസ് (2015 ഡിസംബർ 27), ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് (2018 ഏപ്രിൽ 18) എന്നീ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തായാകാതെ കാലം ചെയ്തു. ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് (1973 ഡിസംബർ 1), ഈശോ മാർ തീമോത്തിയോസ് (1988 ഏപ്രിൽ 11) എന്നിവർ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തായോ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായോ അല്ലാതെ എപ്പിസ്കോപ്പായായി മാത്രം കാലം ചെയ്തവരാണ്.

