കോഴിക്കോട്∙ തിരക്കുള്ള കടകളിൽ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തെച്ചൊല്ലി വ്യാപാരികളും പൊലീസും തമ്മിൽ ഭിന്നത. എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു വ്യാപാരികൾ. തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ. സേതുമാധവന്‍ പറഞ്ഞു.



കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര മേഖലയായ മിഠായിത്തെരുവ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ആളുകൾ കടന്നുവരും. തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും സഹായിക്കും. പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ല. എന്നാൽ അപ്രായോഗിക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എതിർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേ സമയം തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ ടോക്കണ്‍ കൊടുക്കണമെന്ന് കച്ചവടക്കാരോട് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ഡിസിപി സ്വപ്നിൽ എം. മഹാജൻ പറഞ്ഞു.നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. കടകളിൽ ചുരുക്കം ആളുകളെ മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ.

വലിയ കടകളിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്കു ടോക്കൺ നൽകുക തന്നെ വേണം. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാൻ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചുവെന്നും സ്വപ്നില്‍ എം മഹാജന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Police and merchents differ in opinion on token facilities in shops