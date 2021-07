ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സാത്താന്‍ സേവകരുടെ അന്തകനോ? എന്താണ് ക്യുഅനോന്‍?

സാത്താന്‍ സേവക്കാരേയും ബാല പീഡകരേയും തുരത്താന്‍ മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രത്യേക സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നോ? അത്തരം ഒരു സൈന്യം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് യുഎസിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങള്‍. ലോകത്തിന്റെ പല കോണിലുമുള്ള, സാത്താന്‍ സേവകരായ ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ ചങ്ങല തന്നെയുണ്ടെന്നും ഈ ചങ്ങല തകര്‍ക്കാനായി ട്രംപ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായുമാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം.

യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലെങ്കിലും സാത്താന്‍ സേവക്കാരെ തകര്‍ക്കാന്‍ ട്രംപ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ പിന്തുണച്ച് ഒരു പറ്റം ആളുകള്‍ രംഗത്തുണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം. പല രീതിയിലും ഇവര്‍ ട്രംപിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ക്യാപിറ്റോള്‍ അക്രമത്തിലും ഇക്കൂട്ടരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റനേകം അക്രമങ്ങളിലും ഈ ചിന്താഗതിക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്നവർ അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തു.

യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കെട്ടടങ്ങിയെന്നു കരുതിയെങ്കിലും ഇവർ സജീവമായി നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ക്കിടയിലെ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാണെന്നുമാണ് അടുത്തിടെ യുഎസ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ എന്താണ് ക്യുഅനോന്‍ ഗൂഢാലോചന?

2017 ഒക്ടോബറിലാണ് ക്യുഅനോന്റെ തുടക്കം. വിഷലിപ്തമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്ന 4 ചാനിലൂടെ (4chan-അജ്ഞാതരായിരുന്ന് ഫോട്ടോയും മറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന പ്ലാറ്റ് ഫോം) Q ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് ചിലർ നിരന്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തു.

Q clearance Patriot എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് ഇതിൽ പല സന്ദേശങ്ങളും എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. ട്രംപിന് അനുകൂലമായ പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗവും. ഇവ പിന്നീട് മറ്റു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഏറെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂടുതല്‍ പേർ ക്യുവിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നവരായി മാറുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്.

ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് ക്യു അനുബന്ധ സംഭവവികാസമെന്നു വിലയിരുത്തി ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍, റെഡ്ഡിറ്റ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്തു. ക്യുവിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ കര്‍ശന നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അധികാര രംഗത്തും വ്യാവസായിക രംഗത്തും മാധ്യമ രംഗത്തുമുള്ള പ്രമുഖരില്‍ പലരും സാത്താന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നവരും ബാലപീഡനം നടത്തുന്നവരുമാണെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ വിശ്വാസം. സാത്താന്‍ സേവകരുടെ വലിയ ശൃംഖല ഉണ്ടെന്നും ഇവരില്‍ പലരും ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുമെന്നുമാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ വിശ്വാസം.

ഡമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളായ ഹിലരി ക്ലിന്റന്‍, ബറാക് ഒബാമ, ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ടോം ഹാങ്ക്‌സ്, ഓപ്ര വിന്‍ഫ്രി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നവരായാണ് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ക്യുഅനോന്‍ അനുയായികള്‍ കരുതുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മരണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാവശ്യമായ ‘അഡ്രിനോക്രോം’ എന്ന രാസവസ്തു സ്വായത്തമാക്കാനും ഇവർക്കു സാധിക്കുന്നതായി ക്യുഅനോന്‍ ചിന്താഗതിക്കാർ കരുതുന്നു. ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇത്തരക്കാരില്‍ പലരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നും ചിലരെ ഗ്വാണ്ടനാമോ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചെന്നുമാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ വാദം.

ക്യുഅനോൻ അനുയായി

∙ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തലും അക്രമവും

തെറ്റിദ്ധാരണാജനകവും ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നതുമായ പോസ്റ്റുകളാണ് ക്യുഅനോന്‍ പിന്തുണക്കാര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിരവധി അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ക്കും നേതൃത്വം നല്‍കി. ക്യുഅനോന്‍ പിന്തുണക്കാര്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ നിരവധി നേതാക്കന്‍മാരേയും വ്യവസായികളേയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. നേരിട്ടും ഇത്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടായി.

കോവിഡ് വ്യാപന സമയത്ത് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വിവരങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ ഈ സംഘം വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്തു. വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേയും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനേയും ഇവര്‍ എതിര്‍ത്തു. വര്‍ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന സമയത്തും അതിനെതിരെ ഇതേ സംഘം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

ക്യാപിറ്റോള്‍ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ അക്രമമുണ്ടാക്കിയവരില്‍ ഏറെയും ക്യുഅനോന്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് അറസ്റ്റിലായവരില്‍ ഏറെപ്പേര്‍ ഈ സംഘത്തില്‍പ്പെട്ടവരായിരുന്നു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൃത്രിമം നടന്നെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇവരില്‍ പലരും ട്രംപ് തോറ്റത് വിശ്വസിക്കാനും തയാറായില്ല. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇക്കൂട്ടര്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

കൊലപാതകശ്രമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍, മാഫിയ തലവന്റെ കൊലപാതകം എന്നീ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇക്കൂട്ടര്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ക്യുഅനോന്‍ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതായി ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനിലും പറയുന്നു. അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ ക്യുഅനോന്‍ പോലുള്ള സംഘങ്ങളുടെ പിന്തണയുള്ളതായാണ് ഇതിലുള്ള പരാമര്‍ശം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോലാഹലങ്ങളും അവസാനിച്ചതോടെ ക്യുഅനോനും ഏറെക്കുറെ ജനം മറന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ക്യുഅനോന്‍ സംഘത്തിന്റെ അന്തര്‍ധാര സജീവമാണെന്നാണ് അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ മാത്രം സംഘമല്ല; ലോക്ഡൗണ്‍ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം, ആരോഗ്യപരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ക്യുഅനോന്‍ ഇടപെടലുകളുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

2017ല്‍ ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം

∙ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍സ്

റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ നിരവധിപ്പേര്‍ ക്യുഅനോന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നവരാണ്. ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പോലും പലവട്ടം ക്യുഅനോന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോര്‍ജിയയില്‍നിന്നുള്ള നേതാവായ മാര്‍ജോരി ടൈലര്‍ ഗ്രീന്‍ പരസ്യമായി ക്യുഅനോന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ക്യുഅനോന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തതിന് ആദ്യം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലു പിന്നീടും അവര്‍ പിന്തുണ തുടരുകയാണുണ്ടായത്.

2017ല്‍ ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചാണ് ക്യുഅനോന്‍ സ്വന്തം വാദം ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിന് ട്രംപ് നല്‍കിയ വിവരണമാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം. ‘‘എന്താണ് ഇത് അര്‍ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമോ, ഒരുപക്ഷേ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്‍പുള്ള ശാന്തതയായിരിക്കാം.’’- ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ. സാത്താന്‍ സേവക്കാരുടെ ചങ്ങല തകര്‍ക്കുന്നതിന് ഒരു കോഡ് ഭാഷയില്‍ ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇതെന്ന് ക്യുഅനോന്‍ പിന്തുണക്കാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

∙ പിന്തുണയുമായി ദശലക്ഷങ്ങള്‍

ക്യുഅനോനെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. സാത്താന്‍ സേവക്കാരും ബാലപീഡകരുമായ ഒരു സംഘം രാഷ്ട്രീയത്തിലും മാധ്യമ രംഗത്തും പിടിമുറുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 17 ശതമാനം ജനത വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്‍പിആര്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ പറയുന്നത്. 2020 സെപ്റ്റംബറില്‍ പ്യൂ റിസേര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ അമേരിക്കയിലെ പകുതി പേർക്കും ക്യുഅനോനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഇതില്‍ പലരും ക്യുഅനോന്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ രഹസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും ക്യുഅനോനുള്ള പിന്തുണ പരസ്യമാക്കാൻ തയാറല്ല.

നിരോധിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ട്വിറ്ററില്‍ ക്യുഅനോന്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ വ്യക്തമായി. ക്യാപിറ്റോള്‍ അക്രമത്തിന് ശേഷം ക്യുഅനോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 70,000 അക്കൗണ്ടുകളാണ് ട്വിറ്റര്‍ നീക്കം ചെയ്തത്.

യൂട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്ത ചില വിഡിയോകള്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളാണ് കണ്ടത്. ക്യുഅനോന്‍ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് വളര്‍ന്നതായാണ് വിശകലനം. ക്യുഅനോനെക്കുറിച്ച് സ്‌പെഷല്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ റോബര്‍ട് മുള്ളര്‍ അന്വേഷണം നടത്തി. എന്നാല്‍ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. 2020 ല്‍ നടന്ന 'കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കൂ' പ്രക്ഷോഭത്തിലും ക്യുഅനോന്‍ സംഘത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടായി. ഇത് കൂടുതല്‍ ആളുകളെ ക്യുഅനോനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു.

∙ മുഖം മാറുന്ന ക്യുഅനോന്‍

ക്യുഅനോന്‍ ഗൂഢാലോചന കെട്ടടങ്ങി എന്നു കരുതിയത് തെറ്റായിരുന്നു. പുതിയ പേരിലും ഭാവത്തിലും സജീവമായി നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍. എംഎസ്എം (മെയിന്‍ സ്ട്രീം മീഡിയ) എന്ന പേരില്‍ ക്യുഅനോന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തലുണ്ട്.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതോടെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ശക്തമായി തുടരാന്‍ ക്യുഅനോന് സാധിക്കാതെ വന്നു. ഇതോടെയാണ് മറ്റു പല പേരുകളിലും സംഘം സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

കോഡ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശയവിനിമയം. അടുത്തിടെ ഈ സംഘം വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. മേയ് അവസാന വാരം ഡാലസില്‍ ക്യുഅനോന്‍ പിന്തുണക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ 1,500 പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. ‘ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിന് കലാപം, സായുധനീക്കം ഏക വഴി’’ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് ഇവര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നത്.

പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും സജീവമാകാതെ തന്നെ ക്യുഅനോന്‍ എങ്ങനെ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്. കോഡുഭാഷകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ടെലഗ്രാമിലും ക്യുഅനോന്‍ സജീവമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ഏതു രീതിയിലാണ് ക്യുഅനോന്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധാക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് The Storm is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult, And Conspiracy Theory of Everything എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മൈക്ക് റോത്സ്‌ ചൈല്‍ഡ് പറയുന്നു.

ഇതേ ആശങ്ക തന്നെയാണ് എഫ്ബിഐ (ഫെഡറല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍) പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ട്രംപ് അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ സാത്താന്‍ സേവക്കാരെ നേരിടാന്‍ സൈന്യം തയാറാകില്ലെന്ന് ക്യുഅനോന്‍ അനുയായികള്‍ കരുതുന്നു. ട്രംപ് അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും ഉദ്യമം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്യുഅനോന്റെ ഭാവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്നും മൈക്ക് പറയുന്നു.

English Summary: The QAnon movement explained