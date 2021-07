മംഗളൂരു-തോക്കൂര്‍ പാതയില്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു

മംഗളൂരു∙ മണ്ണിടിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസമായി ട്രെയിന്‍ സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ട മംഗളൂരു-തോക്കൂര്‍ പാതയില്‍ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മംഗളൂരുവില്‍നിന്നു കൊങ്കണ്‍ ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചും ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിത്തുടങ്ങി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്ന അജ്മീര്‍ ജംക്‌ഷന്‍-എറണാകുളം ജംക്‌ഷന്‍ മരുസാഗര്‍ എക്സ്പ്രസാണ് ആദ്യം കടത്തി വിട്ടത്.



വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മംഗളൂരുവിലും തോക്കൂറിനും ഇടയില്‍ പടീല്‍, കുലശേഖര എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. പടീലില്‍ ചെറിയ തോതില്‍ ഇടിഞ്ഞ മണ്ണ് നീക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുലശേഖര കൊങ്കൂർ തുരങ്കത്തിനു സമീപം ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഉണ്ടായത്. പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന്‍റെ ഭാഗമായി പുതിയ തുരങ്കത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണം നടക്കുന്നതിനു സമീപമാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇതു വഴിയുള്ള ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു.

മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട ഭാഗത്തു കൂടി ആദ്യം കടത്തി വിട്ട മരുസാഗര്‍ എക്സ്പ്രസ് കടന്നു പോകുന്നു.

കൊങ്കണ്‍ ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിവിധ ട്രെയിനുകള്‍ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ റദ്ദാക്കുകയോ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടത്തോടെ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാമെന്നായിരുന്നു റെയില്‍വേ അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇതേത്തുടര്‍ന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും ഇന്നലെ പുലര്‍ച്ചെയും ഇതു വഴി കടന്നു പോകേണ്ട പല ട്രെയിനുകളും ഈ വഴിയെത്തി.

എന്നാല്‍, കനത്ത മഴിയില്‍ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഉണ്ടാവുകയും പശിമയേറിയ മണ്ണ് നീക്കാന്‍ പ്രയാസമേറുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രവൃത്തി നീണ്ടു. ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിനാണ് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കി എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ചരക്കു വണ്ടി ഓടിച്ച് പാളത്തിന്‍റെ ബലം ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം എട്ടു മണിയോടെ ഗതാഗത യോഗ്യമാണെന്നു സുരക്ഷാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു നല്‍കി. ഇതിനുശേഷമാണ് യാത്രാ ട്രെയിന്‍ കടത്തി വിട്ടത്.

മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട ഭാഗത്തു കൂടി ആദ്യം കടത്തി വിട്ട മരുസാഗര്‍ എക്സ്പ്രസ് കടന്നു പോകുന്നു.

English Summary: Train services on Mangaluru-Thokur route have been restored