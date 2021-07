9 ലക്ഷം രൂപ വാടക കുടിശിക അടയ്ക്കും; വീട്ടമ്മയ്ക്ക് സഹായവുമായി എം.എ. യൂസഫലി

കൊച്ചി∙ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വാടക കുടിശിക നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടമ്മ നടത്തിയ കട ജിസിഡിഎ അടപ്പിച്ചതിൽ ഇടപെട്ട് ലുലു ഗ്രൂപ്പ്‌ ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി. കുടിശിക തുകയായ 9 ലക്ഷത്തോളം രൂപ പൂർണമായും അടയ്ക്കാം എന്ന് കടയുടമ പ്രസന്ന പ്രതാപന് എം.എ. യൂസഫലി ഉറപ്പ് നൽകി.

ഇന്നു തന്നെ കട തുറക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും ഇടപെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ജിസിഡിഎ അധികൃതർ ബലമായി കട അടപ്പിച്ച് സാധനങ്ങൾ പുറത്തിട്ടത്. അന്നു മുതൽ പ്രസന്ന കടയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ചായ്പ്പിലായിരുന്നു അന്തിയുറങ്ങിയത്.



ഇന്ന് രാവിലെ ഇവരുടെ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ട യൂസഫലി ഉടനെ തന്നെ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവിടേക്കയച്ച് സഹായിക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ജിസിഡിഎ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണം അടച്ച് കട തുറപ്പിക്കുമെന്ന് ലുലു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം കടയിലേക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്കുവേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും നൽകുമെന്നും എം.എ.യൂസഫലി അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച തന്നെ കുടിശിക തുക മുഴുവൻ അടയ്ക്കുവാൻ ജിസിഡിഎയെ ചെയർമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഓഫിസ് അവധിയായതിനാൽ നടന്നില്ല. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജിസിഡിഎ ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു.നാളെത്തന്നെ(തിങ്കൾ) ലുലു ഗ്രൂപ്പ് തുക മുഴുവൻ ജിസിഡിഎയിൽ അടക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ എംഎ യൂസഫലി അറിയിച്ചു.

പ്രസന്ന

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ് മഴവിൽപാലത്തിനു സമീപം വോക്‌വേയിൽ തന്തോണിത്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി ആരംഭിച്ച കട വാടക കുടിശികയുടെ പേരിൽ ജിസിഡിഎ പൂട്ടിച്ചത്. നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 4 ദിവസമായി വീട്ടിൽ പോകാതെ വോക്‌വേയിൽ കഴിയുകയാണ് പ്രസന്ന എന്ന അൻപത്തിനാലു വയസ്സുകാരി. മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകളെ പോറ്റാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ 5 വർഷം മുൻപ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് ശീതളപാനീയങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ചെറിയ കട നിർമിക്കാനുള്ള അനുമതി ജിസിഡിഎ നൽകിയത്.

പ്രസന്നയെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ.യൂസഫലിയുടെ സന്ദേശം ലുലു മിഡീയ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ എൻ.ബി. സ്വരാജ് പ്രസന്നയെ അറിയിക്കുന്നു.

ഉപജീവനമാർഗമില്ലാതായതോടെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കട നടത്താൻ സ്ഥലം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 3.25 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് പ്രസന്ന തന്നെയാണ് ചെറിയ കട നിർമിച്ചത്. ജിസിഡിഎയ്ക്ക് തറവാടക നൽകണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ കോവിഡും ലോക്‌ഡൗണും വന്നതോടെ കടപൂട്ടി. പിന്നീട് ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും വോക്‌വേ നവീകരണം തുടങ്ങിയതിനാൽ കട തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഈ സമയത്തെയും മുൻപത്തെയും വാടക നൽകിയില്ലെന്നു കാണിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുറന്നപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു വച്ചു കട സീൽ ചെയ്തത്. ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ വാടക കുടിശിക അടച്ചുതീർക്കാമെന്നു കാണിച്ച് ജിസിഡിഎ സെക്രട്ടറിക്കു കത്തു നൽകിയെങ്കിലും അത് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും പ്രസന്ന പറയുന്നു.

