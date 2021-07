കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം; പക്ഷേ മറുപടി നൽകാൻ അനുവദിക്കണം: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷം കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്നും എന്നാല്‍, മറുപടി നൽകാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘എല്ലാ എംപിമാരോടും എല്ലാ പാർട്ടികളോടും ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, അച്ചടക്കമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കണം. ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായി ചർച്ച ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന സമ്മേളനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സഭാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ രമ്യമായി ഉന്നയിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: "Ask tough Questions, but allow Government to reply": PM to Opposition