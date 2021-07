ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ലഷ്കറെ കമാൻഡർ അടക്കം രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ∙ ഷോപിയാനിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ലഷ്കറെ തയിബ കമാന്‍ഡര്‍ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേരെ സൈന്യം വധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്. ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് സാദിഖ് ഖാൻ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. ഭീകരർ സൈന്യത്തിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

അബു അക്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇഷ്ഫാക് ദർ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കമാൻഡർ. 2007 മുതൽ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അബു അക്രം ആണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ആൾ മാജിദ് ഇഖ്ബാൽ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവരിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Commander of Lashkar-e-Taiba killed in an encounter