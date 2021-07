പെട്ടെന്ന് 'ഗുഡ്' അല്ലാതായി ശാലിനി, നടപടി നേരിട്ട് ഗിരിജയും; വെട്ടിനീക്കി പ്രതികാരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ അനധികൃതമായി ഈട്ടിത്തടി വെട്ടി കടത്തിയവരേക്കാള്‍ മരംമുറി വിവാദത്തില്‍ 'ശിക്ഷ' അനുഭവിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിച്ച രണ്ട് വനിതാ ജീവനക്കാർ. ഇവര്‍ക്കു നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രതികാരനടപടികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍വൃത്തങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏറെ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. എന്ത് വലിയ അപരാധമാണ് ഇവര്‍ കേരളത്തോടും സര്‍ക്കാരിനോടും ചെയ്തതെന്നു പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഭരണസംവിധാനത്തിലെ ദുരൂഹമായ ചില വസ്തുതകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

മരം മുറിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നു ഫയലില്‍ എഴുതിയ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ഗിരിജ കുമാരിക്കും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ഫയൽ വിവരങ്ങൾ നല്‍കിയ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ഒ.ജി. ശാലിനിയുമാണ് പ്രതികാരനടപടി നേരിടുന്നത്.

റവന്യൂ വകുപ്പിലെ കെട്ടികിടന്ന ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയതും നിയമകാര്യങ്ങളിലെ അറിവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി ലഭിച്ച ശാലിനി പെട്ടെന്നാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അത്ര 'ഗുഡ്' അല്ലാതായി മാറിയത്. ശാലിനിയുടെ ജോലിയിലുള്ള ആത്മാര്‍ഥത സംശയാതീതമല്ലെന്ന് റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് പെട്ടെന്നു ബോധ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നാലെ അവരുടെ ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ട് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും കടയോടെ വെട്ടിനീക്കാന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കാട്ടിയ തിടുക്കം മരംമുറി വിവാദത്തെ കൂടുതല്‍ ദുരൂഹമാക്കുകയാണ്.

∙ നിര്‍ബന്ധിത അവധി, പിന്നാലെ അപമാനിക്കല്‍

മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറന്റ് നോട്ട് ഫയലുകള്‍ വിവരാവകാശം വഴി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ഒ.ജി. ശാലിനിയോട് അവധിയിൽ പോകാന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് വിവരാവകാശനിയമം അട്ടിമറിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത്.

ഒ.ജി.ശാലിനിയുടെ ജോലിയിലുള്ള ആത്മാര്‍ഥത സംശയാതീതമല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി റദ്ദാക്കികൊണ്ട് റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ജയതിലക് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതിനാണ് ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി നല്‍കുന്നതെന്നു ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ഉത്തരവിറക്കിയ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയാണ് മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ജോലിയിലെ ആത്മാര്‍ഥത ചോദ്യം ചെയ്തത്.

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഫയലുകള്‍ പുറത്തുപോയതും മുന്‍ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഉത്തരവിറക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച കാര്യം പൊതുജനമധ്യത്തിലെത്തിയതുമാണ് നടപടിക്കു കാരണമെന്നു വ്യക്തം. ജയതിലകിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനും കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രാണകുമാര്‍ വിവരാവകാശ കമ്മിഷണര്‍ക്കു പരാതി നല്‍കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

∙ ഫയലുകള്‍ പുറത്തുവന്നത് ഇരുട്ടടിയായി

റവന്യൂ വകുപ്പിലെ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി എന്ന പദവിക്കു പുറമേ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫിസര്‍ കൂടിയാണ് ഒ.ജി.ശാലിനി. മുന്നിലെത്തുന്ന വിവരാവകാശ അപേക്ഷ പ്രകാരം വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കാണ്.

വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അതിനു തടസം നില്‍ക്കാന്‍ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കോ ആകില്ല. വിവരം നല്‍കാതിരിക്കാന്‍ ഫയലുകള്‍ വിളിച്ചു വരുത്തി പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കാനുമാകില്ല. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാതിരിക്കാന്‍ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കമ്മിഷന് അധികാരമുണ്ട്. 25,000 രൂപ വരെ പിഴയ്ക്കു പുറമേ വകുപ്പുതല നടപടിയും കമ്മിഷനു ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാം. മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിസിക്കല്‍ ഫയല്‍ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലായതിനാല്‍ ഇ ഫയലിന്റെ പകര്‍പ്പുകളാണ് ശാലിനി വിവരാവകാശപ്രകാരം നല്‍കിയത്. ഫയലുകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിയും ഫയലിലെഴുതിയ കുറിപ്പുകളും പുറത്തായി.

റവന്യൂ വകുപ്പിലെ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ഗിരിജ കുമാരി മരം മുറിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നു ഫയലില്‍ എഴുതിയതായി വിവരാവകാശ രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനെ മറികടന്ന് ഉത്തരവിറക്കാന്‍ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയായിരുന്നു.

പട്ടയ വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഭേഗഗതിവരുത്തികൊണ്ടു പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ അനുസരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ നട്ടു വളര്‍ത്തിയതും പട്ടയഭൂമിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയതുമായ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം പട്ടാദാര്‍ക്കാണ് എന്നും 2017 മുതല്‍ നിലവിലുള്ള പഴയ വ്യവസ്ഥകള്‍ കണക്കാക്കേണ്ടെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ റൂളുകളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാല്‍ ഇതില്‍ അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായവും കോടതിയുടെ തീരുമാനവും കാക്കണം. – ഗിരിജ കുമാരി ഫയലില്‍ എഴുതിയത്

ഗിരിജ കുമാരി എഴുതിയതിനു മറുപടിയായാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടേയും അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും മരങ്ങള്‍ മുറിക്കുന്നത് തടസപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുരുതര കൃത്യവിലോപമായി കണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ഫയലില്‍ എഴുതിയത്. പിന്നാലേ, റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ഇതേ വാചകങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് വ്യാപകമായ മരം മുറിക്ക് ഇടയാക്കിയത്.

മരം മുറി സംഭവത്തിലെ ഫയലുകള്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ അഡീഷനല്‍ സെക്രട്ടറി ഗിരിജ കുമാരിയെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്കു മാറ്റി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ആക്‌ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ കണ്‍വീനറും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റുമായ അഡീഷനല്‍ സെക്രട്ടറി ബെന്‍സിയെയും റവന്യൂവകുപ്പില്‍നിന്ന് കടാശ്വാസ കമ്മിഷനിലേക്കു മാറ്റി. റവന്യൂവകുപ്പിലെ അഡീഷനല്‍ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാറിനെ തദ്ദേശവകുപ്പിലേക്കു മാറ്റി.



∙ മന്ത്രി പോലും അറിയാതെ ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി റദ്ദാക്കല്‍

റവന്യൂ വകുപ്പിലെ കെട്ടികിടന്ന ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയതും നിയമത്തിലെ അറിവുമാണ് ശാലിനിക്ക് ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി നല്‍കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശാലിനിക്കു ജോലിയോടുള്ള ആത്മാര്‍ഥത മറ്റു ജീവനക്കാര്‍ക്കു മാതൃകയാണെന്നും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാധാരണരീതിയില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി നല്‍കുന്നത്. അത് റദ്ദാക്കണമെങ്കിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയണം.

എന്നാല്‍, ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി റദ്ദാക്കിയത് താന്‍ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് റവന്യൂമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മന്ത്രിയെ മറികടന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നു വ്യക്തം. ഗുഡ്‌ സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി പിന്‍വലിച്ച ചരിത്രം മുന്‍പുണ്ടായിട്ടില്ല. 2021 ഏപ്രില്‍വരെയുള്ള മികച്ച സേവനത്തിനു നല്‍കിയ ഗുഡ്‌ സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി പിന്നീടുള്ള വീഴ്ചയുടെപേരില്‍ മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടെ പിന്‍വലിക്കുന്നത് യുക്തിക്കു നിരക്കാത്തതാണെന്നു ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശാലിനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് അവരെ കേള്‍ക്കാനുള്ള അവസരവും സെക്രട്ടറി നല്‍കിയില്ല.

ജയതിലകിനെതിരെ ഇന്ന് ആക്‌ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്‌സിനു മുന്നില്‍ നടത്താനിരുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടത്താന്‍ പാടില്ലെന്നു കാട്ടി കന്റോണ്‍മെന്റ് പൊലീസ് കത്തു നല്‍കിയിരുന്നു. കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്നതുമാണ് കാരണമായി പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, ഇതിനെ മറികടന്നു പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടന്നു.

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചാല്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ഹേമ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നല്‍കിയിട്ടില്ല. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സമിതി സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല. സഭയില്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും പലപ്പോഴും മറുപടി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യവും നിലനില്‍ക്കുന്നു.

