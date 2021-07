ഓട നിർമിച്ചില്ല; ചെളി വെള്ളത്തിൽ നീന്തി കുളിച്ച് സിപിഎം പ്രതിഷേധം– വിഡിയോ

ചെന്നൈ ∙ ഓടയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചെളി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തി സിപിഎം പ്രതിഷേധം. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കൽ ജില്ലയിലായിരുന്നു വേറിട്ട പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാണ്. റോഡരികിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന ചെളി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തിയാണ് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്. ഓടകളുടെ നിർമാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓട നിർമാണം ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. മഴക്കാലത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം പല തവണ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല. ഇതോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിനു മുന്നിലെ ചെളി വെള്ളത്തിൽ നീന്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകി.



English Summary : CPM members swim in stagnant water to push authorities in Tamil Nadu's Namakkal to complete drainage work