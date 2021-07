‘സേനയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്താൽ തത്തുല്യമായ വിലയുള്ള സ്ഥലമോ വിലയോ പകരം നൽകണം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതിരോധ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിതെളിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. പ്രതിരോധ സേനയുടെ പക്കൽനിന്നു സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു പകരമായി സേനയ്ക്ക് തത്തുല്യമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണു പുതിയ നിയമം.

ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണ കാലത്ത് സേനയുടെ പക്കലുള്ള നിലം സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബംഗാളിലെ ബാരക്പുരിൽ 1765ല്‍ ബ്രിട്ടൻ ആദ്യ കന്റോൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചശേഷം സേനയുടെ നിലം മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതിക്കു നിരോധനം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ആർമി കന്റോൺമെന്റുകളിലെ ബംഗ്ലാവുകളോ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളോ സേനയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവർക്കു വിൽക്കുകയോ വിട്ടുനൽകുകയോ ചെയ്യുന്നതു നിരോധിച്ച് 1801 ഏപ്രിലിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഗവർണർ‌ ജനറൽ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ നയത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

പുതുക്കിയ നിയമപ്രകാരം പൊതുജനത്തിനു ഗുണകരമായ പദ്ധതികളായ മെട്രോ, റോഡ്, റെയിൽവേ, ഫ്ലൈഓവറുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സേനയുടെ പക്കലുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്താൽ തത്തുല്യമായ മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ള സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വിലയോ പകരമായി നൽകണമെന്നു സേനാ വ‍ൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

കന്റോൺമെന്റ് സോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക മിലിറ്ററി അതോറിറ്റി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്പനിയായിരിക്കും സ്ഥലത്തിന്റെ വിലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുക. കന്റോൺമെന്റ് സോണിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ മതിപ്പുവില ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിശ്ചയിക്കും. സേനയുടെ കൈവശമുള്ള നിലത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെ നവീകരണ ഫണ്ടിനായുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണു സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം.

English Summary: For First Time in 250 Yrs, India to Bring About Extensive Changes in Defence Land Policy