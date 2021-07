തിരുവനന്തപുരം∙ മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ഒ.ജി.ശാലിനിയുടെ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവിൽ തിരുത്തൽ. റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക് ഐഎഎസിന്റെ ഉത്തരവിൽ സാങ്കേതികമായ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയതിനാലാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തിയത്.



ഈ മാസം 15–ാം തീയതിയാണ് ശാലിനിയുടെ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കി പ്രിൻസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. ഒ.ജി.ശാലിനിയുടെ ജോലിയിലുള്ള ആത്മാര്‍ഥത സംശയാതീതമല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കികൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ‘എന്റെ’ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗുഡ് സർവീസ് എന്‍ട്രിക്ക് അർഹയല്ലെന്നും അതിനാൽ ‘ഞാൻ’ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കുന്നുവെന്നുമാണ്’ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദേശത്തിൽ നടപടിയെടുത്തതായി ഉത്തരവിൽ പറയാനാകില്ല. ഇതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത്.

ഒ.ജി. ശാലിനയുടെ ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടു റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ഉത്തരവ്. (മുകളില്‍). പിന്നീട് ഞാന്‍ എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കി പുറത്തിറക്കിയ രണ്ടാം ഉത്തരവ്. (താഴെ)

കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കുന്നു എന്നാണ് പുതുക്കിയ ഉത്തരവിലുള്ളത്. ഇക്കാര്യം സർവീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും നിർദേശിച്ചു. മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറന്റ്, നോട്ട് ഫയലുകൾ വിവരാവകാശം വഴി നൽകിയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറുമായ ഒ.ജി. ശാലിനിയോട് അവധിയിൽപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇപ്പോൾ അവധിയിലാണ്. ഫയലുകൾ നൽകിയതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം.

English Summary: Government modified order on cacellation of good service entry to O.G. Salini