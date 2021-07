ക്രിക്കറ്റിലെ ട്വന്റി 20യെ വെല്ലുന്ന വാശിപ്പോരുകളുടെ പിച്ചിലാണു, കിഴക്കമ്പലത്തു പിറന്നു വളർന്ന് ആഗോളതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്റ്സ്. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്ര നിർമാണത്തിൽ മുൻനിരയിലുള്ള കിറ്റെക്സിന്റെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വിവിധ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടുത്ത മത്സരത്തിലാണ്. അതേസമയംതന്നെ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയപ്പോരുകളുടെ മധ്യത്തിലുമാണ്, കിറ്റെക്സ്.

കുന്നത്തുനാട് എംഎൽഎയും സിപിഎം നേതാവുമായ പി.വി.ശ്രീനിജിനെതിരെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു കിറ്റെക്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സാബു എം.ജേക്കബ്. കിറ്റെക്സ് ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടത്തിയ 11 പരിശോധനകൾക്കു പിന്നിൽ ശ്രീനിജിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിലെ നാല് എംഎൽഎമാരുമാണെന്നാണു സാബുവിന്റെ കടുത്ത ആരോപണം. ചുരുക്കത്തിൽ, അയൽനാടുകൾ കിറ്റെക്സിന്റെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്കായി പൊരുതുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയപ്പോരിനു നടുവിൽ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണു കിറ്റെക്സ്.



കോവിഡാനന്തരം, സ്കോറിങ്ങിൽ കണ്ണുനട്ട്



രണ്ടു വർഷം അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ കോവി‍ഡ് മഹാമാരിയുടെ നടുക്കത്തിൽ നിന്നുണരാൻ വെമ്പുകയാണു ബിസിനസ് ലോകം. കടുത്ത സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടിയേറ്റ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണർവ് അത്ര എളുപ്പമല്ല, ഏറെ അടുത്തുമല്ല, എന്നാൽ അസാധ്യവുമല്ല എന്നതാണു സ്ഥിതി. ആ തിരിച്ചറിവിലാണു വിവിധ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. പൊതുവിൽ സംരംഭകർ തണുത്തുറഞ്ഞ്, ആശങ്കയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാലം. ഒരു കോടി രൂപ രൂപയുടെ നിക്ഷേപം വരുന്നതു പോലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കാലം!



കാകതിയ മെഗാപാർക്കിനായുള്ള വാറങ്കലിലെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശം.

അങ്ങനെയൊരു വരൾച്ചക്കാലത്താണു കിറ്റെക്സ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം നാടകീയമായി നടത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശോധനകളിലും സർക്കാരിന്റെ അനുഭാവമില്ലായ്മയിലും സഹികെട്ടു കേരളത്തിലെ പുതിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങുന്നു. 3500 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ അപ്പാരൽ പാർക്കും വ്യവസായ പാർക്കുമെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങളിലേക്കു കേരളം ചർച്ച ചൂടു പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സാഹചര്യം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലായിരുന്നു. തെലങ്കാനയും കർണാടകയും ആന്ധ്രയും തമിഴ്നാടും ഗുജറാത്തും മധ്യപ്രദേശുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടും അക്കൂട്ടത്തിൽ!

ആദ്യ ‘സിക്സർ’ തെലങ്കാന വക



9 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചെന്നാണു സാബു ജേക്കബ് പറഞ്ഞത്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ച അദ്ദേഹം ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതു തെലങ്കാനയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനാണ്. തെലങ്കാന സന്ദർശിക്കാൻ കിറ്റെക്സ് സംഘത്തിനു പ്രത്യേക വിമാനം അയച്ചുകൊടുത്താണു തെലങ്കാന വ്യവസായ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകനുമായ കെ.ടി.രാമറാവു കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. രാജകീയമായി ഹൈദരാബാദിലെത്തിയ കിറ്റെക്സ് സംഘത്തിന് ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വിരുന്നു നൽകി ഒന്നാം തരം ആതിഥേയനുമായി മാറി, രാമറാവു. പക്ഷേ, അതുമാത്രം പോരല്ലോ, കോടികളുടെ നിക്ഷേപം ഉറപ്പിക്കാൻ! കിറ്റെക്സിനു ലഭിച്ചതു വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴ. തടസ്സമില്ലാതെ വൈദ്യുതി, വെള്ളം, അനാവശ്യ പരിശോധനകളുണ്ടാകില്ല, 23 സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ 40 അനുമതികൾ ലഭിക്കാൻ ഏകജാലക സംവിധാനമായ ടിഎസ്– ഐപാസ്...



കാകതിയ മെഗാപാർക്കിനായുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് കിറ്റെക്സ് സംഘം.

അതിൽ ഒരുപക്ഷേ, ഏറ്റവും പ്രധാനം മൂലധന സബ്സിഡി ആയിരിക്കും. 50 മുതൽ 1000 പേർക്കു വരെ തൊഴിൽ നൽകിയാൽ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ 35% വരെ സബ്സിഡിയായി നൽകും തെലങ്കാന! ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം കിറ്റെക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതി. വാറങ്കലിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കാകതിയ മെഗാ ടെക്സ്റ്റൈൽ പാർക്കിലാണു കിറ്റെക്സ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക. തെലങ്കാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഭരണകക്ഷിയായ ടിആർഎസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാകതിയ പാർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്നു സജ്ജമാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണു താനും. മുൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രകാരം പാർക്ക് പണ്ടേ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ മൂലം വൈകിയ പദ്ധതിയെ ട്രാക്കിലാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു തെലങ്കാന സർക്കാർ.



ബാറ്റേന്തി ബംഗ്ലദേശും



തെലങ്കാനയിൽ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും കിറ്റെക്സിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല, മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും. അവർ ഇപ്പോഴും, കിറ്റെക്സുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ നാടുകളിലെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഞെട്ടിച്ചതു മധ്യപ്രദേശാണ്. എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലുംതന്നെ വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ട സംസ്ഥാനം. അവർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കിഴക്കമ്പലത്തേക്കു നേരിട്ട് അയച്ചാണു ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്. 2 മണിക്കൂറോളം കിറ്റെക്സ് സംഘത്തോടു ചർച്ച നടത്തിയ അവർ ഒട്ടേറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചെന്നാണു സൂചന.



കാകതിയ മെഗാപാർക്കിനായുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് കിറ്റെക്സ് സംഘം.

ഒടുവിൽ കേട്ടതു വിദേശ ഓഫറും കിറ്റെക്സിനു ലഭിച്ചെന്നാണ്. അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലദേശാണു താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ബംഗ്ലദേശ് ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിൽ അത്യാവശ്യം നൂലുപിടിത്തമുള്ള രാജ്യമാണു താനും. തെലങ്കാന സന്ദർശനത്തിനും നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനത്തിനും ശേഷം സാബു ജേക്കബ് കെ.ടി.രാമറാവു എന്ന വ്യവസായ മന്ത്രിയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്: ‘ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറോടു സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണു തോന്നിയത്. മന്ത്രിയോടോ രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കളോടോ സംസാരിക്കുന്നതു പോലെയല്ല തോന്നിയത്...’ ഒന്നര മണിക്കൂർ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ തെലങ്കാനയിൽ നിക്ഷേപമിറക്കാൻ കിറ്റെക്സ് തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആകർഷക ഘടകങ്ങൾ പലതുമുണ്ടാകാം.

ഇവിടെ ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്!



നിക്ഷേപവും സൗഹൃദവും വ്യവസായവുമൊക്കെ നാടെങ്ങും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ആളിപ്പടർന്നതു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ, പ്രത്യാരോപണങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രീയ വൈരം മൂലം കിറ്റെക്സിനെ പൂട്ടിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു സാബു ജേക്കബ് പലവട്ടം ആരോപിക്കുകയും പരിശോധനകളെ സർക്കാർ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ 11 തവണ പരിശോധന നടത്തിയതിനു പിന്നിൽ കുന്നത്തുനാട് എംഎൽഎ പി.വി.ശ്രീനിജിനാണെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയ സാബു ജേക്കബ് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പകർപ്പുകളും പുറത്തുവിട്ടു.



ശ്രീനിജിൻ എംഎൽഎ. ചിത്രം: ഫെയ്സ്‌ബുക്

‘മലയിടംതുരുത്ത് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ മേയ് 10നു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് അയച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് എംഎൽഎ അയച്ചു തന്ന വോയിസ് ക്ലിപ്പ് പ്രകാരമാണ് കിറ്റെക്‌സിൽ പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തൊഴിൽ വകുപ്പ് കിറ്റെക്‌സിൽ ആദ്യ പരിശോധന നടത്തിയത് എംഎൽഎയുടെ നിർദേശാനുസരണമാണെന്നു ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജനറൽ മാനേജരുടെ റിപ്പോർട്ടിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കിറ്റെക്‌സിലെ ജീവനക്കാരിയുടേതായി വ്യാജ ശബ്ദ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് എംഎൽഎ പരാതികൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പല വട്ടം ഫോണിൽ വിളിച്ചു കിറ്റെക്‌സിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് എംഎൽഎ സമ്മർദം ചെലുത്തി’ – സാബു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.



