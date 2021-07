‘മാതൃകവച’ത്തിന്റെ കരുതൽ; ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ ഗർഭിണികൾക്കും വാക്സീൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗര്‍ഭിണികളും കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ എടുക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ഗുരുതരമാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതു ഗര്‍ഭിണികളിലാണ്. പലതരം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മുഴുവന്‍ ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാന്‍ 'മാതൃകവചം' എന്ന പേരില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ക്യാംപെയ്ന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ ആശ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മുഴുവന്‍ ഗര്‍ഭിണികളെയും വാക്‌സിനേഷനായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുകയാണ് മാതൃകവചത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിക്കു ജില്ലകളില്‍നിന്നു നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 39,822 ഗര്‍ഭിണികളാണ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്തത്. ഗര്‍ഭാവസ്ഥയുടെ ഏത് കാലയളവിലും വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കാം. കഴിയുന്നതും മുന്നേതന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് ഏത് കാലയളവിലും വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രം നേരത്തേതന്നെ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഗര്‍ഭാവസ്ഥയിലെ അവസാന മാസങ്ങളില്‍ ഒന്നാം ഡോസ് എടുത്താലും രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോള്‍, മുലയൂട്ടുന്ന സമയമായാലും വാക്‌സീന്‍ എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

