പിതാവിന്റെ പാതയിൽ: നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനായതിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ചുമതല തന്നെയേൽപിച്ചതിൽ പാർട്ടിക്കു നന്ദി അറിയിച്ച് നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു. ജവഹർലാൽ നെഹ്‍റുവിനൊപ്പമുള്ള പിതാവ് സർദാർ ഭഗ്‍വന്ദ് സിങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങളടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു സിദ്ദുവിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ. രാജകീയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ ആളാണ് എന്റെ പിതാവ്. അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി. വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് രാജാവ് അതു പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.

അദ്ദേഹം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്, എംഎൽഎ, എംഎൽസി, അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ തുടങ്ങിയ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു– സിദ്ദു കുറിച്ചു. ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന അതേ സ്വപ്നത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചതിന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എന്നിവരോടു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു– സിദ്ദു ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഞായറാഴ്ചയാണ് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി സിദ്ദുവിനെ നിയമിച്ചത്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളെ മറികടന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തയാറെടുക്കുന്നതിനായി നാല് വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും സിദ്ദുവിനൊപ്പം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്ഗത് സിങ് ഗിൽസിയാൻ, സുഖ്‍വിന്ദർ സിങ് ഡാനി, പവൻ ഗോയൽ, കുൽജിത് സിങ് എന്നിവരാണ് വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ.

English Summary: Following in Footsteps: Navjot Sidhu's Throwback Pic of Father With Nehru Traces History With Congress